Sin personas detenidas ni saqueos terminó primera noche con toque de queda en el sur

La emergencia por incendios forestales en la zona centro sur del país sigue en desarrollo. Este lunes, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, encabezó una reunión con la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, para revisar la situación en Ñuble y Biobío.

La tragedia ya ha consumido más de 325 viviendas y dejado 19 personas fallecidas y más de 1.500 damnificados.

Cordero informó que durante la noche hubo “focos de incendios bastante controlados, contribuyó la condición climática tanto en Ñuble como en Biobío”.

Además, precisó que “el número de personas fallecidas hasta ahora no ha aumentado y, por lo tanto, se mantiene en 19, al igual que el reporte de personas lesionadas, sin perjuicio del reporte definitivo que entregaremos en la actualización de la información tras el Cogrid nacional en un rato más”.

TOQUE DE QUEDA

Respecto al toque de queda, el ministro destacó que la medida “produjo efectos importantes para el funcionamiento de las operaciones por parte de las instituciones".

"No tuvimos detenidos por infracciones al toque de queda y, por el contrario, las personas desplazadas y los funcionarios policiales de Fuerzas Armadas, todos ellos fueron en el contexto de traslados por razones de emergencia”, complementó.

También subrayó que “tampoco tenemos reportes de saqueos o situaciones similares a las que ocurrieron antenoche en relación a estos hechos”.

CÁRCEL EL MANZANO

Sobre el centro penitenciario El Manzano, Cordero aseguró que existe un plan de contingencia en caso de evacuación, aunque aclaró que por ahora no sería necesario.

“Los protocolos de traslado se encuentran listos, incluyendo etapas de evacuación en el evento que esta procediera y los lugares de destino", indicó.

También sostuvo que, "además, se ha distribuido material para autocuidado en el interior del establecimiento penitenciario, pero las condiciones no han variado en relación a la tarde-noche del día de ayer. Es una situación que hemos tenido especialmente monitoreada, conjuntamente con el Ministerio de Justicia, de modo que hasta ahora esa situación no ha variado”, sostuvo.

Finalmente, el ministro advirtió que para esta jornada se esperan “altas temperaturas”, por lo que “la principal preocupación que debiésemos tener durante el día y que vamos a volver a evaluar con el Cogrid es evitar nuevos focos, porque dadas las condiciones climáticas, eso podría complejizar la situación de los incendios que se encuentran activos en la actualidad”.

