Sernac presenta demanda colectiva contra CGE por reiterados cortes de luz en Mejillones desde 2024

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) interpuso una demanda colectiva en contra de la Compañía General de Electricidad S.A. (CGE) por las más de 200 interrupciones constantes y masivas del servicio eléctrico que afecta desde el año 2024 a los cerca de 5 mil residentes de la comuna de Mejillones, región de Antofagasta.

Las fallas en el suministro eléctrico por cortes prolongados, intermitencias, alzas y bajas de voltaje, han provocado diversos inconvenientes en la vida diaria de cientos de familias. De hecho, en respuesta a un oficio del Sernac, en enero de este año, CGE informó que sólo en 2024 se registraron 122 cortes en la comuna.

Para tener un panorama más completo, en junio de este año, el organismo fiscalizador ofició nuevamente a CGE y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para conocer acerca de las interrupciones ocurridas durante este año. La respuesta: 89 interrupciones del suministro eléctrico con 652 reclamos de personas afectadas.

DEMANDA COLECTIVA

Por todos estos antecedentes, el Sernac presenta esta acción judicial por la no entrega continua de un servicio básico esencial para las familias, que no sólo ha provocado la privación de electricidad, sino también diversos daños a las vecinas y vecinos, incluyendo desperfectos en artefactos eléctricos.

Pero no sólo eso, existirían daños directos a las personas electrodependientes, demoras injustificadas en la reposición y falta de información veraz y oportuna.

¿QUÉ PRETENDE LA DEMANDA?

Las más altas multas que establece la ley

El pago de las indemnizaciones de manera directa y automática, tanto por horas como por fracciones de tiempo.

El Director Regional del Sernac de Antofagasta, Fernando Sepúlveda, señaló que con esta demanda "buscamos una solución justa para las familias de Mejillones, la electricidad es un servicio esencial para desarrollar la vida en comunidad, y que hoy se ve afectada por una empresa que no responde frente a la altura de la responsabilidad que enfrenta".

CGE NO ACEPTÓ PARTICIPAR DEL PROCEDIMIENTO VOLUNTARIO

En su momento, la Dirección Regional del Sernac en Antofagasta invitó a la empresa CGE a participar de un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC), con el objetivo de buscar una solución extrajudicial en breve periodo, pero la empresa no aceptó.

La presentación de este mecanismo de protección fue realizada en la Junta de Vecinos número 8 de Mejillones y contó con la participación de diversas autoridades regionales, además de vecinas y vecinos de la comuna.

Cabe señalar que el Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) es una facultad del Sernac, cuyo objetivo es obtener una solución expedita, completa y transparente que resguarde el interés colectivo de los consumidores afectados por conductas de las empresas.

PURANOTICIA