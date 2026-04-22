Seremi del Trabajo de Coquimbo deja su cargo por incumplimiento de requisitos académicos

A través de una declaración en sus redes sociales, Viviana Torres aclaró que su dimisión responde a una revisión de sus antecedentes que impidió la toma de posesión formal de la cartera. Al respecto, explicó que “hace algunos días cerré mi etapa como seremi del Trabajo y Previsión Social de la región de Coquimbo. Mi salida se debe a un aspecto técnico-administrativo detectado en la revisión de antecedentes, relacionado con la acreditación de los semestres de formación profesional exigidos por la normativa vigente para este cargo específico".

La exautoridad detalló su trayectoria educativa, señalando que los requerimientos técnicos de la normativa actual fueron el obstáculo principal. "A pesar de poseer el título de Contador Auditor de la Universidad de La Serena y un diplomado en Gestión Tributaria de la misma casa de estudio, no pude tomar la cartera del Trabajo", añadió.

Asimismo, Torres enfatizó su compromiso con el marco legal que rige a los funcionarios públicos: "Como ciudadana y servidora pública, entiendo que el respeto irrestricto a la institucionalidad y a los requisitos legales es fundamental para el correcto funcionamiento del Estado".

Pese a lo breve de su gestión, Viviana Torres reconoció haber aceptado el cargo con "absoluto compromiso" y manifestó retirarse con "la tranquilidad de haber entregado lo mejor de mí en este breve lapso", aprovechando la instancia para agradecer al Gobierno por la oportunidad.

Este nuevo traspié administrativo en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social se integra a una lista de otros 17 casos similares reportados a nivel nacional en las últimas semanas, lo que ha puesto el foco sobre los procesos de selección de las autoridades regionales.

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