OS9 de Carabineros recupera subametralladora UZI que permanecía extraviada en Puerto Montt

Personal especializado del OS9 de Carabineros de Puerto Montt logró recuperar la subametralladora UZI que había sido extraviada por funcionarios policiales durante un procedimiento relacionado con drogas realizado la semana pasada en la capital de la Región de Los Lagos.

El hallazgo fue posible gracias a una serie de diligencias investigativas desarrolladas en coordinación con la Fiscalía Militar de Valdivia, las que permitieron ubicar el armamento al interior de una zanja ubicada en el sector rural de La Colonia, en la comuna de Puerto Montt.

Junto con la subametralladora fueron encontrados también un cargador y 30 cartuchos calibre 9 milímetros, elementos que mantenían encargo en el marco de la investigación abierta tras la pérdida del arma institucional.

El coronel Eduardo Rosales, de la Prefectura Llanquihue, explicó que "a raíz del extravío de subametralladora UZI, lo que ocurrió el jueves de la semana pasada, personal especializado del OS9 de Puerto Montt, en conjunto con la Fiscalía Militar de Valdivia, llevaron a cabo diversas diligencias investigativas, las que permitieron ubicar esta arma de fuego en un sitio eriazo de Puerto Montt".

El oficial destacó que la recuperación del armamento se concretó en un plazo acotado, permitiendo retirarlo rápidamente de circulación y evitar eventuales riesgos asociados a su uso por terceros.

Paralelamente, Carabineros instruyó un sumario administrativo para esclarecer las circunstancias en que se produjo el extravío del arma y determinar posibles responsabilidades.

Los antecedentes apuntan a que los funcionarios sometidos a investigación son los dos efectivos que portaban la subametralladora durante un operativo realizado en el sector de Alerce Sur.

Además de la pérdida del armamento, se indaga el hecho de que los policías informaron el extravío varias horas después de ocurrido, específicamente al momento de realizar la entrega de turno, situación que también forma parte de las diligencias administrativas en desarrollo.

La investigación continuará tanto en el ámbito interno de la institución como bajo la supervisión de la Fiscalía Militar de Valdivia, con el objetivo de establecer las circunstancias exactas que derivaron en la pérdida temporal del arma de fuego institucional.

PURANOTICIA