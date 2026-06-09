Comunidades y alcalde de Penco anuncian acciones legales para frenar proyecto de tierras raras que fue aprobado ambientalmente

Organizaciones sociales, comunidades indígenas e incluso el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, expresaron su rechazo al proyecto de tierras raras de la minera Aclara en esa comuna, que este lunes 8 de junio fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la región del Biobío.

En la sesión, el jefe comunal expresó que “no estamos de acuerdo con este proyecto, pero en este proceso la decisión no pasa ni por el Alcalde ni por el Concejo. No teníamos injerencia en la votación, pero fuimos consecuentes, presentamos todas las observaciones”.

Por su parte, Camila Arriagada, vocera de la campaña “Penco libre de minería”, anunció que “vamos a llegar como ciudadanía organizada hasta la última instancia. Vamos a hacer recursos legales en conjunto con la ONG Defensa Ambiental, que también está colaborando con el municipio de Penco, para que nuestras observaciones lleguen a las reclamaciones del Comité de Ministros y también a tribunales ambientales”.

En efecto, tras la aprobación en el Coeva, el proceso contempla un período de reclamación ciudadana con un plazo de 30 días para finalmente realizar la votación del proyecto en el Comité de Ministros.

A los vecinos de Penco su sumaron los de Tomé y Lirquén, quienes se oponen al proyecto por el daño ambiental que podría provocar la extracción minera. Luego de la votación en el Coeva, los vecinos se manifestaron en la Plaza de la Independencia de Concepción.

A FAVOR DEL PROYECTO

A favor del proyecto se pronunció la Confederación de la Producción y el Comercio de Concepción. “Valoramos la decisión técnica del Coeva que aprobó el proyecto minero Aclara. El proyecto ha superado una evaluación ambiental rigurosa y transparente", declaró el gremio empresarial.

Agregó que "es plenamente factible desarrollar minería de última generación en el Biobío, lo que nos posicionaría a nivel internacional en la producción de materias primas escasas y de alto valor agregado para la electromovilidad".

También manifestó que “nos preocupa profundamente la insistencia de grupos que buscan frenar el desarrollo regional a través de la judicialización del proyecto”, y finalmente llamó a “respetar las decisiones de las autoridades y de los procesos que llevaron al proyecto a aprobarse”.

PURANOTICIA