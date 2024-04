Seremi de Transportes de Valparaíso tras informe de Contraloría sobre el sistema: "Estamos trabajando para darles solución"

Como "positivo" y "valioso" calificó la Seremi de Transportes de Valparaíso el informe final emitido por la Contraloría que alertó tras una auditoría respecto a una serie de problemas en los buses del transporte público en el Gran Valparaíso.

De igual forma, la investigación llevada a cabo por el ente fiscalizador de los órganos del Estado estableció que, además, hay falta de fiscalización por parte de la Secretaría Ministerial, lo que se suma a la falta de un manual para sanciones, incumplimiento de recorridos y frecuencia, y hasta de no contar con seguros, entre otras cosas.

Producto de aquello, los gremios de conductores de la Quinta Región alzaron la voz y criticaron duramente a las autoridades a cargo, señalando que el problema está lejos de solucionarse en caso de mantenerse todo igual. En ese sentido, apuntaron directamente a la máxima autoridad del ramo: el seremi de Transportes, Edgardo Piqué.

"Al Seremi verdaderamente se le han escapado las cosas de las manos. Ellos son los causantes de lo que está ocurriendo en la locomoción colectiva, porque la frecuencia son los que ven cuántos buses tienen que circular. También saben que no existe la cantidad de choferes para los buses", señaló a Puranoticia.cl Hugo Arce, vocero de la Coordinadora Nacional de Conductores para la Quinta Región.

De igual forma, el dirigente planteó que "el problema se suscita porque seguimos en lo mismo, exactamente igual que hace tres o cuatro décadas atrás y esto es porque seguimos trabajando por corte de boleto, y algunos tienen que pagar cuota, pero muchos no quieren trabajar en ese sistema, porque es esclavizante".

Por su parte, Óscar Cantero, presidente de la Confederación Nacional de Conductores de la Región de Valparaíso, confesó a Puranoticia.cl que los resultados del informe del ente contralor "no nos sorprenden, y además partimos mal con este Gobierno, ya que hemos tenido varios seremis, renunciaron y ahora al actual Seremi le estamos haciendo ver que tiene que actuar rápidamente por las malas condiciones del transporte. Las autoridades carecen de funcionamiento en este aspecto, es lo que hay, no tenemos más, y no creo que se pueda hacer la licitación el próximo año".

Frente a toda esta controversia, el seremi Edgardo Piqué señaló a este medio que "el informe correspondiente a la auditoría realizada por la Contraloría General de la República, que comprendió el periodo entre enero de 2021 y marzo de 2022, es un insumo muy positivo y valioso para seguir avanzando en el proceso que ya hemos iniciado para el mejoramiento del transporte público en el Gran Valparaíso".

Además, la máxima autoridad regional de la cartera expuso que "conocemos los problemas del actual sistema. Por eso, nuestro Gobierno, a través de la gestión que estamos efectuando desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se está haciendo cargo del desafío de mejorar las condiciones de los servicios, un anhelo que viene desde hace mucho tiempo y que estamos empeñados en cumplir".

Finalmente, Piqué comentó que "desde la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso hemos revisado los requerimientos de la Contraloría General de la República y ya estamos trabajando para darles solución".

PURANOTICIA