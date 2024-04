Choferes de micros del Gran Valparaíso tras duro informe de la Contraloría: “Al Seremi se le han escapado las cosas de las manos”

Tras conocer el informe final de la Contraloría Regional de Valparaíso sobre la calidad del sistema de transporte público en el Gran Valparaíso, que alertó de una serie de problemas en los buses, falta de fiscalización de parte de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Transportes y Telecomunicaciones, falta de un manual para sanciones, incumplimiento de recorridos y de frecuencia y hasta no contar con seguros, entre otras cosas, los gremios de conductores de la región alzaron la voz y criticaron duramente a las autoridades a cargo alegando que el problema está lejos de solucionarse si todo sigue tal cual, y apuntando directamente al seremi de Transportes, Edgardo Piqué.

Ya parlamentarios y consejeros regionales (cores) habían mencionado la necesidad de intervenir la Seremi a propósito de lo dado a conocer por el órgano contralor, considerando además que se tiene pensado el próximo año licitar el sistema de transporte público de la zona. Pero los micreros, quienes viven a diario los problemas que dio a conocer la Contraloría, fueron más duros.

Hugo Arce, vocero de la Coordinadora Nacional de Conductores para la Quinta Región, dijo que “al Seremi verdaderamente se le han escapado las cosas de las manos. Ellos son los causantes de lo que está ocurriendo en la locomoción colectiva, porque la frecuencia son los que ven cuántos buses tienen que circular. También saben que no existe la cantidad de choferes para los buses. El problema se suscita porque seguimos en lo mismo, exactamente igual que hace tres o cuatro décadas atrás y esto es porque seguimos trabajando por corte de boleto, y algunos tienen que pagar cuota, pero muchos no quieren trabajar en ese sistema, porque es esclavizante”.

En cuanto a los excesos de velocidad, por ejemplo, explica que “hay un sistema muy perverso porque trabajamos por corte de boleto y evidentemente se producen las colleras. Eso lo saben diputados, senadores, ministros y toda la gente que podría tratar de solucionar el problema. Ha pasado gobierno tras gobierno y esto sigue igual, nadie da un fin. Nosotros como trabajadores estamos dentro del Código del Trabajo y por lo tanto debiéramos tener un contrato, suelo y cumpliendo todas las normas que dictamina la ley laboral. Y como los jóvenes ven que esto es un trabajo esclavizante, prefieren más disfrutar a su familia, sus hijos, los festivos, como nosotros no lo hicimos nunca, y está bien, y además no saben con cuánto dinero van a contar a fin de mes para mantener a su familia. Muchos salen en contra incluso, dependiendo de los recorridos”.

Además, indicó que si no se cumplen las normas de frecuencia que piden es por esto mismo. “Después de trabajar 14, 15 horas el cuerpo no da, y no hay más conductores que quieran trabajar en esto tal como está. Además, de noche no hay tampoco porque no hay seguridad. Hemos exigido, hemos hecho paros por el tema de la seguridad, para tener cabinas de protección para el conductor y eso está en la Cámara de Diputados y el Senado hace más de un año, y nosotros venimos pidiéndolo hace cinco años. Tiene que ser algo no de plástico, algo que verdaderamente nos proteja porque usted sabe que hoy en día el delincuente anda armado, el conductor siempre anda con dinero en efectivo, no es mucho, pero hoy en día por un celular a las personas las están asesinando. Como no hay seguridad en el país y el gobierno no quiere dar seguridad a ningún ciudadano o trabajadores, nosotros le decimos a la gente que a la hora que se quieran retirar, que se retiren, porque si a mí no me dan protección no voy a exponer mi vida en un sistema que está totalmente corrupto”.

Lo más frustrante, dice, es que el sistema de justicia tampoco los ayuda: “Quien es asaltado tiene que ir a hacer la denuncia a Carabineros, después tiene que ir a la Fiscalía para que dentro de seis meses el fiscal le pregunte ‘¿reconoce usted a la persona que lo asaltó?’ Es una burla. Esto no va a tener solución mientras no nos den las cabinas de seguridad y un sueldo estable, y el seremi es una persona que no está llano a conversar este tipo de problemas, porque el seremi de Transportes le echa la culpa al seremi de Trabajo, y el de Trabajo al de Transportes, porque dice que ellos son los que firmaron los convenios de la licitación el 2007, se tiran la pelota unos a otros y nosotros estamos en el medio”.

NUEVA LICITACIÓN DE 2025

Oscar Cantero, presidente de la Confederación Nacional de Conductores de la Región de Valparaíso, confesó que hace años vienen reclamando de estas situaciones mencionadas en el informe de la Contraloría. “No nos sorprende, y además partimos mal con este gobierno ya que hemos tenido varios seremis, renunciaron y ahora al actual seremi le estamos haciendo ver que tiene que actuar rápidamente por las malas condiciones del transporte. Las autoridades carecen de funcionamiento en este aspecto, es lo que hay, no tenemos más, y no creo que se pueda hacer la licitación el próximo año. Le pedimos al ministro de Transportes que no le siga mintiendo a la comunidad, es imposible que se lleve a cabo porque faltan muchas cosas. La falta de conductores es evidente y al tener ese déficit poco se puede solucionar. Tenemos un estudio del 2014 en el que se ve que las ciudades están mucho más grandes, han crecido inmensamente, más poblaciones, más habitantes y no se solucionó. Tenemos un 40% de buses retenidos porque no hay conductores. Si van a hacer algo, que lo hagan bien y desde ya, no podemos seguir siendo conejillos de indias”.

En ese sentido, además de llamar a tener más conductores y conductoras, recordó que con hay menos de un chofer por bus en la calle “y debiésemos tener tres por lo menos, y si se hace un nuevo estudio vamos a necesitar 4 mil buses, siendo que hoy deberían haber 1.200 buses en la calle y no están, es imposible, por eso es que la Contraloría dice que no están todos los buses funcionando. Si luego se estima que se necesitan 4 mil buses van a necesitar 12 mil conductores y ¿dónde están? Esto es un tema pasado conversar con esta autoridad, la que pasó y la que pasó, por eso le digo al ministro que no le siga mintiendo a la gente. Tenemos 4 a 5 tarifas, no creo que seamos capaces de cobrar las 5, hay que negociar cuál tarifa se va a cobrar, hay que tener los puntos de venta, los paraderos, vías exclusivas y estamos a menos de un año… es irresponsable lo que están diciendo, están dando falsas esperanzas”.

Puranoticia.cl contactó a la Seremi de Transportes para hablar sobre este tema, pero aún no han respondido.

