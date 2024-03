Contraloría desnuda el servicio de micros del Gran Valparaíso: Mil buses no cumplen frecuencias y existen más de 21 mil reportes por excesos de velocidad

Un lapidario informe sobre el funcionamiento de las micros y su fiscalización de parte de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) presentó la Contraloría Regional de Valparaíso este miércoles, escrito en el que advierte de problemas con la velocidad de las máquinas, falta de fiscalización en la disminución de flotas, en relación a los seguros de los conductores y el estado de las micros, y hasta más de mil buses que no cumplen con la frecuencia exigida.

Se trata del Informe Final N°799, del 27 de marzo, emitido por la Unidad de Control Externo, y en él se advirtió a la Seremi disminuciones de las flotas de las unidades de negocios, sin que el organismo hubiese aprobado aquello mediante un acto administrativo u otro medio, “por lo que deberá adoptar las medidas de control que sean pertinentes que le permitan alertar sobre las disminuciones de flota no autorizadas, procediendo a iniciar, en los casos que corresponda, los respectivos procedimientos sancionatorios”.





Además, precisa que hay 1.448 casos de buses dispuestos por las unidades de negocios que incumplieron la frecuencia exigida en los Planes Operacionales de la Seremi de Transportes de Valparaíso, por lo que la entidad tendrá un plazo de 60 días para informar acerca de los avances y resultados de los procedimientos sancionatorios dictados sobre estos casos, lo que será validado mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo de la Contraloría.

“Se comprobó un total de 21.573 casos en que los buses que cumplen determinados recorridos en los Planes Operacionales superaron la velocidad de 100 kilómetros por hora, por lo que la entidad auditada, en lo sucesivo, deberá implementar una medida de control a fin de advertir tales situaciones a las unidades de negocios con objeto de que se tomen las precauciones necesarias por los incumplimientos de la normativa. Atendido lo expuesto precedentemente, la Seremi de Transportes de Valparaíso, deberá instruir un proceso disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los involucrados en tales hechos, remitiendo el acto administrativo que lo inicie en el plazo de 15 días hábiles, dirigido a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General”, también menciona el documento.

NO HAY MANUAL DE PROCEDIMIENTOS



Asimismo, el estudio comprobó que la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso y la Subsecretaría de Transportes “no cuentan con un manual de procedimientos que regule las labores administrativas y plazos para aplicar las sanciones a los operadores del servicio de transporte”, por lo que deberán informar acerca del avance del Manual de Procedimiento Sancionatorio de Perímetros de Exclusión que se encuentra elaborando la División de Transporte Público Regional, lo que deberá validar la Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Transportes, informando de aquello a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.





En las visitas a terreno de los días 18, 22 y 31 de agosto de 2023, la Contraloría también advirtió que los buses de las unidades de negocios no dieron cumplimiento a la frecuencia establecida en los Planes Operacionales, “debiendo la entidad aportar los antecedentes del Tracking GPS a efecto de constatar si finalmente se dio cumplimiento a las frecuencias establecidas en esos días, lo cual deberá acreditar en un plazo de 60 días hábiles, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR”, además de que “se comprobó que 276 recorridos de buses fueron realizados fuera de los horarios establecidos en los Planes Operacionales de la Seremi de Transportes de Valparaíso, esto es, entre las 00:00 a 05:00 horas, por lo que dicha entidad, deberá implementar un sistema de control que permita validar si esas salidas de vehículos corresponden a las suscritas con las unidades o son particulares, lo cual deberá informar mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo en el plazo de 60 días”.

Junto a lo anterior, el informe especifica que “algunos vehículos de las unidades de negocios no tuvieron movimiento por un periodo promedio mensual de 13,16 días durante el año 2021 y 12,61 días para el 2022, correspondiendo que la Seremi de Transportes active medidas de control que le entregue alertas sobre las unidades que las empresas mantienen en operación a fin de minimizar los incumplimientos del indicador de frecuencia”, y en las visitas a terreno realizadas los días 18, 19 y 20 de enero de 2023 “se comprobó que los buses no cumplían con las especificaciones técnicas, toda vez que presentaban luces interiores en mal estado, asientos sueltos, timbres sin funcionamiento, adornos no permitidos, luces de color azul y fierros para sujetarse sin el resalto braille en bajadas para discapacitado, entre otros aspectos, asimismo, se advirtió que los conductores de los 18 buses fiscalizados no contaban con la respectiva credencial, por lo que la entidad auditada deberá tomar las medidas a fin de solucionar las falencias expuestas, las cuales serán validadas por la Unidad de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Transportes, y acreditadas en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR”.

Finalmente, la Contraloría verificó que 35 buses de las unidades de negocios no cuentan con los seguros de accidentes personales, por lo que la Seremi “deberá tomar las medidas pertinentes para incluir las placas patentes observadas a las respectivas cauciones, fin de que sus conductores cuenten con las garantías establecidas en la citada normativa” en un plazo de 60 días; que la empresa Fenur, a cargo de la unidad de negocio N° 1, no cuenta con una garantía de fiel cumplimiento de las obligaciones que impone el Perímetro de Exclusión, “por lo que la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso deberá exigir dicha caución junto con acreditar el resultado del procedimiento sancionatorio que está llevando a cabo sobre la materia, todo lo cual debe informar en un plazo de 60 días”, y que la Seremi “no ha exigido la implementación del sistema de cobro electrónico de tarifas a las unidades de negocio en los plazos establecidos, por lo que deberá exigir su ejecución, cuyos avances deberán ser informados en un plazo de 60 días hábiles”.

PURANOTICIA