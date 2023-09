Seremi de Transportes a días de materializar su renuncia para competir por la Alcaldía de Los Andes: "Me voy contento por lo avanzado"

Sorpresa generó la renuncia del Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso, Benigno Retamal Rodríguez, para afrontar una candidatura con miras a la Elección Municipal de 2024 que lo lleve a administrar la Alcaldía de Los Andes.

Y es que la ley estipula que las actuales autoridades públicas, como es el caso del Secretario Regional Ministerial, deben dejar sus puestos a más tardar un año antes de los comicios, que en este caso se realizarán el 27 de octubre del próximo año.

Por este motivo, el abogado de la Universidad de Chile le comunicó su decisión de dejar el cargo tanto a sus equipos de trabajo como a la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, acción que se materializará recién el 23 de octubre.

Con este panorama, el aún Seremi de Transportes y Telecomunicaciones explicó a Puranoticia.cl que "efectivamente tomé la decisión de postular al cargo de Alcalde de Los Andes, y para cumplir los plazos que establece la ley, presenté mi renuncia al cargo para estar legalmente habilitado para asumir esa candidatura".

Retamal precisó que "esta decisión, de carácter personal, ya la comuniqué a las autoridades del Ministerio, así como a la Delegada Presidencial Regional, a quienes agradezco su excelente disposición para comprender esta decisión".

Justamente acerca de los motivos de su decisión, el abogado señaló que "la he reflexionado mucho" y que se explica "por una vocación personal que siempre he tenido, de aportar a mi comunidad, a través del servicio público, así como a un compromiso político con ideas de progreso, descentralización, derechos sociales y territoriales, que es lo que realmente me motiva a participar en política, por sobre los cargos que eventualmente a uno le corresponda asumir".

Quien también fuera Gobernador Provincial de Los Andes durante el primer mandato de Michelle Bachelet comentó que "estoy agradecido y honrado de haber sido parte del equipo de Gobierno en nuestra región. Estoy seguro que las tareas que iniciamos y llevamos adelante en este último año y medio, van a poder continuar avanzando".

En ese sentido, quien dejará su cargo a 17 meses de haber sido designado, destacó que "el proceso que nos va a permitir cumplir con el desafío de nuestro Gobierno, de modernizar el transporte público en el Gran Valparaíso, ya está en marcha y es irreversible, lo que me llena de orgullo. La etapa de participación ciudadana para la licitación del nuevo sistema ya está prácticamente concluida y ha sido muy exitosa".

También valoró que "logramos dar inicio a un potente plan de fortalecimiento para enfrentar los requerimientos más urgentes, mientras avanzamos con la licitación. Iniciamos, con cuatro nuevos servicios en Quilpué y Villa Alemana, lo que ahora nos va a permitir continuar en Viña del Mar y Valparaíso. Todos estos nuevos servicios de fortalecimiento forman parte de un trabajo conjunto con EFE, para dar un salto tecnológico y de eficiencia, gracias al pago electrónico y la integración tarifaria con el servicio de trenes Limache-Puerto".

"Esto significa un mejor estándar de seguridad y gestión que ya logramos instalar y que va a seguir extendiéndose. Son procesos complejos que requieren un tiempo para desarrollarse y consolidarse, pero que generan resultados muy positivos para el bienestar de nuestras comunidades", agregó.

Benigno Retamal sostuvo que "este año y medio fue muy positivo por el significativo aumento de la cobertura que alcanzamos en el transporte subsidiado para localidades rurales y zonas aisladas. Pusimos en marcha servicios subsidiados en sectores que no tenían acceso a transporte público, aportando a la igualdad y la justicia territorial. En el último año, aumentamos en casi 5 mil los beneficiados con transporte rural subsidiado, llegando a más de 63 mil personas beneficiadas, un logro relevante que, además, va a seguir aumentando, gracias al trabajo que dejamos avanzado".

Otro hito importante de la gestión en la Seremi de Transportes que destacó la autoridad que saldrá de su cargo el próximo mes fue que "logramos incorporar más comunas al centro de gestión de tránsito de la UOCT, descentralizando la propia región con un sistema moderno de gestión vial. Incorporamos San Felipe y estamos en plena incorporación de Los Andes, San Antonio y La Calera".

Por último, la autoridad sostuvo que "sin duda, la cartera de Transportes es compleja y exigente, pero me voy contento por lo avanzado y honrado de haber liderado un equipo comprometido con el bienestar de nuestra región. Ahora espero seguir aportando esa experiencia al servicio de mi ciudad, Los Andes".

Cabe recordar que su decisión causó polémica en el mundo político. Por ejemplo, el diputado Luis Sánchez señaló a Puranoticia.cl que "es lamentable el estado en que se mantiene la Seremi de Transportes, atravesada por diversos cuestionamientos y la falta total de una autoridad regional con la fuerza y capacidad para enfrentar los desafíos locales". A esto se sumó el máximo dirigente del gremio de los microbuseros, Óscar Cantero, quien comentó que "los seremis en la región no tienen ninguna potestad para decidir porque todo viene de Santiago, entonces pienso yo que se sintió con poco apoyo político para poder seguir desarrollando su función".

