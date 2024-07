Seremi de Bienes Nacionales entregó 30 títulos de dominio en provincia de Marga Marga

En el Salón de Honor de la Ilustre Municipalidad de Limache, la Seremi de Bienes Nacionales realizó una ceremonia en la que entregó 30 títulos de dominios para familias de la provincia de Marga Marga, específicamente para vecinas y vecinos de las comunas de Limache, Quilpué y Villa Alemana.

El título de dominio es el reconocimiento de la posesión material de una vivienda que, a través de una regularización, culmina con la inscripción de la propiedad en el conservador de bienes raíces respectivo, lo que se traduce formalmente en el dominio pleno sobre una propiedad.

Respecto al hito que se realiza a través de un convenio colaborativo entre la repartición estatal y el Ministerio de Bienes Nacionales, el seremi de la cartera en la región, Tomás Covacich, indicó que “este es un trabajo mancomunado junto a la Municipalidad de Limache, donde se da respuesta para que cada vez más familias sean propietarias. De esta manera, no solo cumplimos con el mandato del Presidente Boric sino que el del Ministerio de Bienes Nacionales, que es estar en cada territorio de la región, y así seguir avanzando en justicia territorial. Continuaremos avanzando con esta labor que es una gran oportunidad y un tremendo motor para que vecinas y vecinos desarrollen su núcleo familiar, con mejor condición y calidad de vida y acceso a subsidios estatales. Este es el resultado de una política pública que funciona cuando se trabaja con visión de Estado, para poder seguir entregando certeza y seguridad económica, como es tener una vivienda propia, reconocida legalmente e inscrita en el Conservador de bienes raíces”.

En esta misma línea, el alcalde de Limache, Daniel Morales,valoró el compromiso entre las instituciones que existe desde el 2019. “Estamos muy contentos porque estos son momentos bien emotivos, sobre todo cuando 30 familias logran cumplir su sueño, el sueño de contar con algo propio. Y quizás lo más importante es el suelo propio, ese suelo que ocuparon durante mucho tiempo, que generaba incertezas, porque obviamente al no tener un terreno inscrito, se generan esas incertezas de qué es lo que va a pasar en el futuro, qué pasa si fallezco, qué pasa si sucede cualquier contingencia que no puedo controlar. Bueno, hoy día eso ya no es tema, no es un tema de discusión interna. Nos damos cuenta que el convenio da excelentes resultados y creemos que hay que seguir profundizándolo y seguir trabajando para que más familias de Limache, y de la provincia de Marga Marga, puedan ser favorecidas con este beneficio”.

Viviana Escobar, vecina jefa de hogar de la comuna de Limache, inició el trámite de regularización por su padre, quien antes de fallecer, la instó a tener la propiedad a su nombre. “Es súper importante, porque uno cierra una etapa de muchas cosas que uno se ve como… como puertas cerradas, porque para muchas cosas, para un crédito, para una pyme, para lo que tú quieras, te piden siempre tener algo, algo que avale eso: tener una escritura, tener algo y, obviamente, el sueño yo creo que más importante es el de la casa propia”, explicó Viviana.

Quien además participó de la ceremonia fue la Senadora de la República de Chile por la Región de Valparaíso, Isabel Allende, quien destacó “certeza territorial, tranquilidad para las familias, oportunidades. Pueden postular a muchas cosas, evidentemente desde una vivienda, al mejoramiento, a la conservación, en fin, a la caseta sanitaria y sobre todo algo que han hablado por muchos años, que a veces se traba, y que gracias a este convenio entre el Ministerio de Bienes Nacionales y el municipio de Limache, esto se ha acelerado y me alegro muchísimo por las familias, es un momento emocionante y compartirlo, francamente, uno se siente muy contenta de ver, después de tantos años, lograr esto es muy importante”.

Cabe mencionar que el trabajo colaborativo entre la Seremi de Bienes Nacionales y el municipio de Limache contempla atenciones jurídicas gratuitas, además de talleres informativos acerca del proceso de regularización de la pequeña propiedad raíz dirigidos a diferentes organizaciones sociales como agrupaciones de mujeres, juntas vecinales y clubes deportivos.

