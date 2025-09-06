Seis carabineros detenidos por cohecho en Sierra Gorda: Cuatro quedaron en prisión preventiva

Una investigación de la Fiscalía de Antofagasta junto a la Sección de Asuntos Internos de Carabineros (Saicar) condujo a la detención de seis integrantes de esa institución, por su presunta participación en ilícitos cometidos mientras cumplían funciones en el Retén Sierra Gorda.

Los funcionarios, dados de baja de inmediato por Carabineros, fueron formalizados por el delito de cohecho, quedando cuatro de ellos con la medida cautelar de prisión preventiva y dos con arraigo nacional y prohibición de acercarse al retén.

Según la investigación conjunta de Fiscalía y Saicar, durante los años 2022 a 2025, los imputados, previamente concertados habrían solicitado y recibido en diversas ocasiones pagos para permitir el paso por la Ruta 5 Norte, B-25 o por caminos pertenecientes a la jurisdicción del Retén Sierra Gorda, de camiones con carga sobredimensionada.

Cuatro funcionarios fueron detenidos el miércoles durante un procedimiento ejecutado por personal de Saicar de Carabineros de Antofagasta en el Retén de Sierra Gorda, mientras que los restantes fueron detenidos en Arica y Calama, por personal de la misma sección.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó la activa participación de SAICAR en esta investigación, que se inicia en 2023 con antecedentes que la propia institución recogió a través de sus sistemas de control interno y puso en conocimiento del Ministerio Público para el desarrollo de las diligencias necesarias.

