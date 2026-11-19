Tres ocupantes de un vehículo, incluida una mujer embarazada, fueron detenidos tras protagonizar una fuga de un control policial en la plaza de Peaje Púa de la ruta 5 Sur, en la comuna de Perquenco, región de La Araucanía. Los tres tienen antecedentes penales.

Además, el procedimiento de Carabineros permitió la incautación de 6 kilos 700 gramos de marihuana elaborada, equivalentes a 26 mil dosis, golpeando las ganancias de venta de los traficantes en más de 26 millones de pesos.

El hecho se registró cuando uniformados intentaron fiscalizar un automóvil. Al advertir la presencia policial, el conductor aceleró y huyó del lugar, lo que dio inicio a un seguimiento controlado con el apoyo de personal territorial.

Durante el trayecto, uno de los pasajeros descendió repentinamente del vehículo en movimiento y se deshizo de unos paquetes antes de ser interceptado y detenido por los efectivos.

El automóvil continuó su huida e ingresó a un camino rural, donde los ocupantes abandonaron el móvil para intentar escapar a pie, sin éxito, ya que Carabineros logró darles alcance y concreta la captura de los tres imputados.

Los imputados quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Lautaro para el correspondiente control de detención.

(Imagen: Carabineros)

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