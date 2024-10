Ripamonti desnuda desconocimiento de Poduje en tenso debate: "No haré gala de la confusión que has tenido entre deuda y déficit"

A poco más de una semana para el inicio de la elección donde la ciudadanía tendrá que dirimir a sus nuevos alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores, los candidatos se juegan sus últimas cartas para darse a conocer a sus vecinos.

En este contexto se encuentran las tres cartas que buscan llegar a la Alcaldía de Viña del Mar: Macarena Ripamonti, abanderada del Frente Amplio y el oficialismo en su conjunto, quien pretende iniciar un segundo periodo al mando del Municipio; Iván Poduje, independiente que competirá en cupo de Chile Vamos, con el apoyo de toda la oposición, incluido el Partido Republicano; y Manuel Díaz, dirigente vecinal viñamarino y candidato que competirá representante al pacto de la Izquierda Ecologista Popular.

Es por ello que los tres aspirantes a la Alcaldía participaron en «Debate Ciudad», instancia organizada por la Cámara Chilena de la Construcción y el diario El Mercurio de Valparaíso, donde los competidores confrontaron ideas con suma pasión, lo que generó momentos álgidos de tensión relacionado a diversos tópicos de la Ciudad Jardín.

En ese sentido, uno de los puntos más controvertidos fue cuando se abordó el déficit financiero en la Municipalidad de Viña del Mar. Esta semana la casa edilicia dio cuenta de un informe financiero elaborado por la Dirección de Control, que establecía que el déficit municipal se ha rebajado a 3.200 millones de pesos ($3.218.671.000), el menor de los últimos 10 años. Recordar que el 2021, al término de la administración Reginato, la entidad comunal tenía una deuda de mas de $20 mil millones.

Pero Poduje no creyó en estas cifras y salió a cargar contra Ripamonti: "En el Municipio son $17 mil millones que nos tuvimos que gastar en leaseback para cubrir una deuda, que es parte del déficit; más los $3 mil millones", comenzó diciendo el arquitecto de profesión, en relación a la operación financiera a la que tuvo que recurrir el autodenominado «Municipio de Cuidados» para hacer frente a la millonaria e histórica deuda que la Corporación Municipal mantiene con trabajadores de educación y salud.

Luego, el candidato de la oposición en su conjunto exhibió un gráfico que mostraba en rojo los gastos de la Municipalidad de la Ciudad Jardín y en azul los ingresos.

"El año 2021 gastamos $8.800 millones más de lo que recibimos. El 2022 se estabilizó y recibimos $1.700 millones más de lo que gastamos. El 2023 gastamos $7.200 millones más de lo que recibimos. Y el 2024, $14 mil millones más de lo que recibimos", dijo Poduje mientras mostraba a las cámaras el gráfico que elaboró.

Luego, insistió en que "yo no sé cómo la Alcaldesa puede hablar de déficit de $3 mil millones con estos números, que son de balance. Pero si incluso le creemos su déficit de $3 mil millones y lo sumamos a los $17 mil millones del leaseback, tenemos un déficit de $20 mil millones. Esa es la realidad que muestran los números, que sé que a ella no le gustan o no se le dan, pero esa es la realidad".

Finalmente dijo que "es peor: fíjense en el monto de contrata. Esto es un escándalo".

Luego de escuchar atentamente lo planteado por su contrincante en las urnas, sumado a una sonrisa luego que le indicara que los números "no se le dan", Macarena Ripamonti tomó el micrófono y explicó estas cifras de una manera que no sólo dejó en evidencia el grado de desconocimiento de la carta de Chile Vamos y Republicanos, sino que también hizo que su intervención se viralizara rápidamente en las redes sociales.

"No voy a hacer gala de hacer pública la confusión que has tenido entre deuda y déficit, porque quedó grabado. No se distingue la fuente (del gráfico) ni tampoco si estás haciendo la distinción de ingresos propios permanentes o si está incorporando otros tipos de ingresos por transferencias corrientes, a propósito de otro subtítulo", comenzó la Alcaldesa que busca otros cuatro años en el cargo.

Momento seguido, la jefa comunal explicó "para los que no saben de municipalismo": "Les voy a contar algo a los que no saben de municipalismo: El año 2021, cuando entramos como Municipio, el Contralor de la época dio una instrucción a los organismos públicos del Estado: se acabaron los honorarios".

"En este Municipio había una práctica: se contrataban a muchos honorarios y se pagaban horas extras para adulterar la regla del 42% de la contratación, y tuvimos que subvertir esa situación. Bajamos los $5 mil millones ilegales –Informe 577 del 2018, que todos los viñamarinos conocemos– y lo que hicimos fue subvertir ese cambio. Por eso hay un aumento del gasto en la contrata, porque honorarios de 30 años pasaron a la contrata", continuó explicando la candidata del Frente Amplio.

La licenciada en Ciencias Jurídicas también le indicó a Poduje que "además, eso supuso concursos públicos, en un 52% ganados por la misma contrata del Municipio, que ahora pasó a planta, y el resto por concursos públicos reglados, donde ni siquiera la Alcaldesa participa de aquello, llegando alto nivel profesional a diferentes municipios del país incorporando capacidades profesionales al Municipio y arreglando los problemas de ilegalidad laboral que tenía el Municipio".

"Eso es lo que sucedió y lo instruyó la Contraloría, que de no cumplirse existía notable abandono de deberes y fuimos de los pocos municipios que cumplimos y bajamos nuestros honorarios al mínimo. Si uno conociera un mínimo la gestión pública municipal podría comprender las variantes que determinan la causa de las cosas. Es lo básico", cerró Ripamonti en su comentada intervención.

Cabe hacer presente que en «Debate Ciudad», que se extendió por más de 90 minutos, los candidatos Macarena Ripamonti, Iván Poduje y Manuel Díaz abordaron diversos temas sobre la ciudad como el megaincendio y el proceso de reconstrucción; la seguridad pública y la operatividad de las cámaras de televigilancia; además de otras temáticas relacionadas a inversión, desarrollo, deporte y cultura, entre otros.

(Video: Gentileza de Soychile.cl)

