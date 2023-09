Reunión con vecinos afectados por socavones en Reñaca debió postergarse porque no llegaron todos los organismos públicos

Con el objetivo de informar sobre las acciones que se están adoptando para abordar la situación de los socavones en el campo dunar, entre Reñaca y Concón, el Municipio de Viña del Mar convocó a una nueva reunión de coordinación con los vecinos de los edificios afectados, además de dirigentes vecinales y los organismos públicos correspondientes.

El encuentro se realizó en la Delegación Municipal de Reñaca, hasta donde llegaron representantes de la Delegación Presidencial Regional, del Servicio de Impuestos Internos (SII) y del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

La alcaldesa Macarena Ripamonti expuso que "como Municipio estamos organizando las funciones, tratando de ser un puente entre el servicio público que, en general, tiene dificultades para organizarse por una cuestión estructural del Estado. Así que estamos colaborando para que eso pueda funcionar mejor”.

“Todo lo que entorna a este hecho público del deslizamiento de las arenas y la rotura de una calzada, de impedimento de los vecinos de entrar a sus departamentos, no solamente ha generado altas expectativas públicas, también en ellos ha generado una profunda incertidumbre", agregó.

En la instancia se dio respuesta a aspectos como qué viene, cuándo podrán volver a sus departamentos, cuál es el grado de vulnerabilidad de los edificios, de qué se tratan las medidas de mitigación y si éstas tuvieron que ver –o no– con el segundo socavón, cuánto es el tiempo de las reparaciones para reorganizar la vida, hasta cuándo estarán los perímetros de seguridad, cómo son las rondas, si se pagan o no los impuestos territoriales, entre otros temas, según detalló la Alcaldesa.

“Vamos avanzando paso a paso, pero, en definitiva, los vecinos necesitan la respuesta definitiva del Ministerio de Obras Públicas, que debería ser la próxima semana”, puntualizó la autoridad comunal.

En cuanto a la reunión que se organizó con los vecinos de los edificios afectados, señaló que “como no llegaron todos y no tenían consolidada toda la información, acordamos y solicitamos que no pase de la próxima semana que tengamos una reunión donde se puedan entregar todas las referencias técnicas”.

Cabe hacer presente que a la cita deberían haber llegado también representantes de las Seremi del Trabajo, Seremi de Minería, Seremi de Obras Públicas, de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y de Sernageomin.

COMPROMISOS

Tras la reunión, la jefa comunal manifestó que existen compromisos con los vecinos del edificio Miramar, a través de un protocolo, respecto de las zonas de descarga -con vías y horarios de acceso-, disposición de personal municipal para que puedan retirar sus pertenencias, ocupar los grupos electrógenos a fin de activar los ascensores para personas de la tercera edad cuando lo requieran.

“Nosotros entregamos ya los protocolos y estamos a la espera de la visación de la Delegación Regional, que en base a su perímetro de seguridad, tiene que darnos la autorización”, precisó.

La alcaldesa también se refirió a otras situaciones, como en el entorno del edificio Euromarina: “Como Municipio también necesitamos saber qué está sucediendo en los bienes de uso público, de los cuales somos administradores. Ya hemos oficiado para saber qué está pasando a la altura de Euromarina, principalmente en la calle Lapislázuli, y qué está pasando con los rellenos de las rocas y con el uso de materiales plásticos”.

EXPECTATIVAS VECINALES

La presidenta de la Junta de Vecinos Reñaca Costa, Giovanna Peppe, señaló que “sí se ha sentido bastante el apoyo del Municipio, que ha hecho todo a su alcance, pero acá se da cuenta que es una situación que nos sobrepasa y esperábamos que las instituciones que corresponde también hoy estuvieran. Nos parece una falta de respeto que no hayan estado, pero ya se ha fijado una próxima reunión para que nos den respuesta a las inquietudes”.

Por su parte, la directora de la UV 105 Reñaca, Patricia Devia, subrayó que a la reunión “faltaron actores que eran imprescindibles, y tal como mencionó la alcaldesa, hay un compromiso para una nueva reunión para que puedan asistir. Los vecinos necesitan certezas, fechas y explicaciones con base. Así que esperamos que las autoridades se pongan a la altura y aparezcan, porque todo es incierto. El municipio y la Delegación municipal de Reñaca han puesto todos los recursos humanos y técnicos. La alcaldesa se ha preocupado de ir contactando a cada uno, y por eso esperamos que todo los organismos colaboren”.

