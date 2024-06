Resultado de Primarias posicionan a Luis Pardo como el candidato más competitivo de Chile Vamos por la Gobernación de Valparaíso

Los tres procesos de elecciones Primarias que Chile Vamos organizó en la región de Valparaíso tenían un condimento especial, pues además de conocer a los ganadores en Concón, Quilpué y Limache, se buscaba dilucidar la real fuerza de los dos candidatos a la Gobernación de Valparaíso: Luis Pardo, representante de Renovación Nacional (RN); y María José Hoffmann, carta de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Y es que los dos abanderados habían expresado sus apoyos de cara a lo que serían estos comicios: mientras el ex Diputado apoyó a María José Aguirre en Concón, hizo lo propio con Carolina Corti en Quilpué y Luciano Valenzuela en Limache; la Secretaria General de la tienda gremialista respaldó a la concejala Sandra Contreras (UDI), a Viviana Núñez (ex UDI) en Quilpué y al ex concejal Danilo Sandoval en Limache.

Y a la luz de los resultados, el primer gallito en este camino hacia la Gobernación Regional de Valparaíso lo ganó la carta de RN, el ex diputado Luis Pardo.

En Quilpué, la ganadora de las Primarias fue la ex gobernadora de Marga Marga, Carolina Corti, quien se quedó con 2.236 votos, es decir, el 46,53% del universo de sufragios. Más atrás le siguió la concejala Mónica Neira (independiente, ex RN), quien se quedó con 1.541 votos (32.06%). En tercer y último lugar quedó Viviana Núñez, pues la carta de «Pepa» Hoffmann sólo logró sumar 1.029 votos (21,41%).

Similar situación ocurrió en la comuna de Limache, donde el independiente (pero respaldado por Renovación Nacional y, por supuesto, Luis Pardo) Luciano Valenzuela, sumó un total de 2.436 votos, equivalentes al 50,85%. Sólo un poco más atrás llegó el respaldado por Hoffmann, Danilo Sandoval, quien obtuvo 2.355 sufragios (49,15%).

Si bien, en la comuna de Concón, Luis Pardo manifestó su respaldo a la concejala María José Aguirre y el ganador fue Pablo Rojas, lo cierto es que la edil es independiente pero cercana a Evópoli, no a RN, por lo que en el círculo cercano del ex Diputado no se toman como una derrota estos resultados. Rojas sumó 1.547 votos (36,98%), mientras que Aguirre hizo lo propio con 1.225 preferencias (29.29%), llegando en segundo lugar. La candidata de Hoffmann, Sandra Contreras, llegó tercera, con 779 votos (18.62%).

El director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, explicó que estas Primarias "son una herramienta para poder resolver las diferencias que se dan al interior. Por lo tanto, en el caso de la región, justamente ésta es la primera medición de fuerzas de los actores en relación con este tema".

En tanto, Fernando Wilsón, académico de la Facultad de Artes Liberales de la U. Adolfo Ibáñez, comentó que las Primarias "representan un hito interesante, donde se podrá definir de manera práctica el impacto que puedan tener dentro de la sociedad", aunque precisó que el gran peso que Pardo y Hoffmann van a definir, "tiene que ver con la voluntad de las directivas de sus partidos y las decisiones que tomen en relación a las transacciones de las listas nacionales que se van a elaborar".

Tras conocer los resultados de las Primarias de Chile Vamos en las comunas de Quilpué, Limache y Concón, Puranoticia.cl tomó contacto con Luis Pardo para conocer su análisis respecto a lo que fue el proceso de votaciones en la región.

En primer lugar, el militante de Renovación Nacional sostuvo que "hay que saludar y felicitar a quienes participaron lealmente en las Primarias y, por supuesto, a quienes ganaron: a Luciano Valenzuela en Limache, a Carolina Corti en Quilpué y a Pablo Rojas en Concón. Creo que este ejercicio de demoracia interna es un muy buen augurio de lo que va a ser el resultado de las elecciones municipales, de consejeros regionales y de gobernador regional del mes de octubre".

Luego, continuó su análisis diciendo que "efectivamente, en el caso de las Primarias donde participó Renovación Nacional, que es en las comunas de Quilpué y Limache, el triunfo de Renovación Nacional da cuenta de algo que hemos venido sosteniendo desde hace mucho tiempo: nosotros tenemos una estructura territorial, una vinculación con el mundo real de nuestras comunas".

Esto, a juicio de Pardo, "se traduce en la cantidad de alcaldes en ejercicio, de candidatos a Alcalde, de candidatos a Concejales que hemos propuesto para llevar en las listas del pacto y, por supuesto, que esa estructura y capacidad territorial tiene que ser considerada desde el punto de vista de la mejor opción para encabezar la lista de gobernadores regionales en nuestra región de Valparaíso".

Las palabras expresadas a Puranoticia.cl por la carta de RN a la Gobernación Regional de Valparaíso se condicen con las expuestas por gran parte de los políticos del partido consultados por el tema, como el propio presidente nacional de la tienda, senador Rodrigo Galilea, quien este domingo expresó que "en la Quinta Región, RN tiene a dos senadores, mientras que la UDI no tiene ninguno; RN tiene a tres diputados y la UDI no tiene ninguno; nosotros tenemos seis alcaldes y la UDI solo uno", subrayó, junto a afirmar que le parece "de toda lógica" que Pardo reciba el apoyo del partido.

Ahora sólo queda ver si este importante gallito indirecto que ganó Luis Pardo a María José Hoffmann en las Primarias de Chile Vamos en la región de Valparaíso, serán factor para que las cúpulas de los partidos de centro-derecha tomen una decisión y zanjen a su candidato para la Gobernación, problema que ha venido siendo encauzado a través de constantes dimes y diretes a través de la prensa entre ambas posiciones.

