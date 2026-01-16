Rescatan a turista de nacionalidad polaca que estuvo tres días extraviado en el Valle de Elqui

Después de tres días de intenso despliegue en la zona cordillerana de Vicuña, región de Coquimbo, Carabineros logró rescatar a un turista polaco que permanecía desaparecido en los cerros del Valle de Elqui.

El foco del operativo estuvo a casi 4 mil metros sobre el nivel del mar, en el cerro Quebrada Seca, donde efectivos del GOPE localizaron a Mariusz Wojtowicz, quien estaba desaparecido desde el miércoles 14 de enero.

Junto a un amigo, el ciudadano extranjero había dejado registro de su excursión en la Tenencia de Juntas del Toro el pasado 11 de enero, con compromiso de volver al destacamento en tres días. Sin embargo, las alertas se encendieron para los carabineros fronterizos cuando el plazo se cumplió, y los turistas no aparecían.

"De inmediato activaron los protocolos de búsqueda. A tres mil metros sobre el nivel del mar, detectaron un campamento y en su interior, a uno de los polacos, quien rápidamente colocó una denuncia por presunta desgracia por su compañero, quien no había llegado al lugar que habían acordado", explicó el jefe de Zona de Carabineros, general Christian Brebi.

Por su parte, el fiscal jefe de Vicuña, Nicolás Shertzer, explicó el turista "tiene experiencia en cerros de gran altura. Estuvo en Nepal, en Kazajistán, y presentaba experiencia para sostenerse en esas condiciones como frío, hambre y sed. Se notó su estado de deshidratación y estaba muy agradecido de las autoridades chilenas".

Desde el Hospital de Vicuña, donde fue trasladado para monitorear su estado de salud, el extranjero agradeció el despliegue. "Su actitud y cercanía me hizo confiar en ellos. La policía en Chile te genera confianza, no temor, y eso hay que reconocerlo y valorarlo. Gracias a todos", señaló a Carabineros.

