Presidente Boric destacó condena por triple asesinato de Carabineros en Cañete

El presidente de la República, Gabriel Boric, destacó la condena en contra de Felipe, Tomás y Jefferson Antihuén Santi, además de Nicolás Rivas Paillao, quienes fueron hallados culpables del triple homicidio de carabineros ocurrido en Cañete en 2024.

“Hoy la justicia emitió su veredicto en el caso del brutal homicidio de los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal que en 2024 enlutó a todo Chile”, publicó el mandatario a través de su cuenta de X.

“A sus familias, seres queridos y compañeros de institución, un abrazo fraterno, mi solidaridad y cariño. Tal como señalamos desde el primer momento, este crimen no quedaría en la impunidad”, agregó el Presidente Boric.

Asimismo, el jefe de Estado brindó su reconocimiento a la labor del Ministerio Público, el Poder Judicial, Carabineros y “todas las instituciones que trabajaron por esclarecer este hecho y conseguir justicia para Carlos, Sergio y Misael y sus familias”.

PURANOTICIA