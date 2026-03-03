Contraloría detecta graves irregularidades en licencias médicas del Hospital Regional de Concepción

La Contraloría Regional del Biobío reveló una serie de irregularidades en la gestión y control de licencias médicas, tanto emitidas como recepcionadas al interior del Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente (HGGB), de Concepción, tras una auditoría en dicho recinto asistencial.

Según el Informe Final N° 538/2025, que analizó la gestión de dicho establecimiento entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, cerca de 12 mil licencias médicas electrónicas fueron emitidas por facultativos del hospital sin que existiera un registro clínico asociado a una atención médica que justificara su otorgamiento.

Sumado a esto, se detectó la emisión de 8.126 licencias médicas electrónicas, utilizando la cuenta institucional de ese hospital en el sistema MEDIPASS, por profesionales que, al momento de la emisión, ya no formaban parte de la dotación del establecimiento.

Así también se expuso que 65 médicos emitieron más de 1200 licencias médicas, siendo que ellos mismos se encontraban con reposo laboral, al momento de emitirlas.

Ante lo expuesto, el hospital deberá ordenar el inicio de un proceso disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en los hechos. Sin perjuicio de lo señalado, dichas observaciones serán puestas en conocimiento de la SUSESO, para los fines que haya lugar.

De igual forma, la CGR detectó que el sistema clínico informatizado SINETSUR no dispone de un campo estructurado para registrar la emisión de licencias médicas durante la atención, lo que vulnera estándares legales de completitud y autenticidad de los registros clínicos.

En cuanto a recuperación de recursos, la auditoría detectó que dicho hospital solo ha cobrado $1.509.021 de un total de $134.819.496 correspondientes a licencias médicas rechazadas entre 2023 y 2024.

En este mismo contexto, el informe reveló una desactualización del sistema de información de recursos humanos (SIRH), donde permanecen 42.285 licencias en estado “Pendiente”, pese a que 11.059 ya figuran como “Aprobadas” y 322 como “Rechazadas” en la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

A partir de lo anterior, se señala que no se han generado gestiones para recuperar los montos asociados a estas últimas, pese a que 84 de ellas fueron emitidas en el año 2023.

Ante estos hechos, el hospital deberá establecer un plan de trabajo tipo carta Gantt para regularizar procesos, actualizar registros y recuperar montos adeudados, en un máximo de seis meses. Los avances deberán ser informados y acreditados ante la Contraloría.

PURANOTICIA