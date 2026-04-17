Renuncia Ángela Valdebenito al cargo de seremi de las Culturas de Aysén: alcanzó a estar 18 días en el puesto

A menos de tres semanas de haber asumido sus funciones, la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Aysén, Ángela Valdebenito, presentó su renuncia voluntaria durante la jornada de este viernes.

La propia cartera se encargó de corroborar el alejamiento de la funcionaria. A través de un comunicado, desde la repartición agradecieron su gestión al mando y le expresaron sus “mejores deseos” de cara a los próximos desafíos que emprenda.

Más tarde, los antecedentes fueron revalidados por Bárbara Ortúzar, vocera regional, quien aclaró que la determinación se fundamenta estrictamente en motivos personales.

De acuerdo a lo consignado por radio ADN, la portavoz gubernamental precisó sobre este escenario: “en nuestra región de Aysén es la única autoridad que ha renunciado, y en este caso es por razones personales”.

En la misma línea, Ortúzar profundizó sobre los pasos a seguir para definir el reemplazo de Valdebenito. Al respecto, la autoridad detalló que los esfuerzos actuales están abocados a “la confección de una nueva terna por parte de la delegación regional para tener prontamente una nueva seremi y así continuar con el trabajo sectorial”.

Por su parte, desde el Ministerio de las Culturas informaron que el nombre de la nueva autoridad regional será comunicado públicamente en los próximos días.

Este reciente abandono de funciones engrosa una estadística a nivel nacional. Específicamente, la cifra se eleva a 17 autoridades regionales pertenecientes al Gobierno de José Antonio Kast que, hasta la fecha, han presentado su renuncia o, en su defecto, no han podido asumir sus respectivos cargos.

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