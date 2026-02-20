Región de Coquimbo inicia gradualmente el nuevo año escolar desde este viernes

Autoridades anunciaron un retorno progresivo a clases, con el mayor ingreso previsto para el 2 de marzo, cuando más de 72 mil estudiantes de 242 establecimientos retomarán sus actividades.
En el marco del inicio del nuevo periodo académico en la Región de Coquimbo, cuyo proceso se desarrollará de manera gradual entre el 20 de febrero y el 5 de marzo, las autoridades informaron que se ha trabajado con una planificación anticipada y una articulación coordinada entre el Ministerio de Educación, los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), los sostenedores y las comunidades educativas.
El objetivo es asegurar que los establecimientos cuenten con las condiciones necesarias desde el primer día de clases y resguardar la continuidad de las trayectorias educativas de las y los estudiantes.
En ese sentido, el seremi de Educación de Coquimbo, Nicolás Pérez, señaló que “como Gobierno hemos trabajado para resguardar las trayectorias educativas de niñas, niños, jóvenes y personas adultas que son parte del sistema educativo a lo largo del país, asegurando su derecho a la educación desde el primer día en que cada establecimiento abra sus puertas”.
El día con mayor retorno será el lunes 2 de marzo, cuando 242 establecimientos iniciarán sus actividades, convocando a 72.178 estudiantes. Posteriormente, el miércoles 4 de marzo ingresarán 45.044 estudiantes en 385 establecimientos.
Las comunas que concentran el mayor número de alumnos son La Serena (58.647), Coquimbo (46.864) y Ovalle (25.314), por lo que se mantendrá un monitoreo especial para asegurar un inicio en condiciones adecuadas.
Fechas de inicio de clases en Región de Coquimbo:
- 20 de febrero, 1 establecimiento de la provincia de Elqui con 5 estudiantes.
- 23 de febrero, 5 establecimientos de la provincia de Elqui con 674 estudiantes,
- 24 de febrero, 11 establecimientos (10 de Elqui y 1 de Choapa) con 4.240 estudiantes.
- 25 de febrero, 46 establecimientos (38 de Elqui, 3 de Limarí y 5 de Choapa) con 12.805 estudiantes.
- 26 de febrero, 55 establecimientos (42 de Elqui, 2 de Limarí y 11 de Choapa) con 21.950 estudiantes.
- 27 de febrero, 38 establecimientos (26 de Elqui, 8 de Limarí y 4 de Choapa) con 9.238 estudiantes.
- 2 de marzo, 242 establecimientos (153 de Elqui, 36 de Limarí y 53 de Choapa) con 72.178 estudiantes.
- 3 de marzo, 10 establecimientos (3 de Elqui, 5 de Limarí y 2 de Choapa) con 3.159 estudiantes.
- 4 de marzo, 385 establecimientos (134 de Elqui, 192 de Limarí y 59 de Choapa) con 45.044 estudiantes.
- 5 de marzo: 2 establecimientos de la Provincia de Choapa con 14 estudiantes.
