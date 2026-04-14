Región de Antofagasta supera las 21 toneladas de droga incautada durante 2026

Durante los primeros meses de 2026, el norte de Chile ha evidenciado un alza sustancial en la retención de sustancias ilícitas. Específicamente, la región de Antofagasta ya suma más de 21,7 toneladas de estupefacientes decomisados, erigiéndose como una barrera fundamental para frenar la expansión del narcotráfico a nivel nacional.

Estos números fueron revelados por el fiscal regional Juan Castro Bekios, quien detalló el éxito de dos operativos ejecutados en coordinación con Carabineros, los cuales culminaron con la salida de circulación de volúmenes significativos de narcóticos.

Al sumar los resultados de ambas intervenciones policiales, las autoridades confiscaron 384 kilos de marihuana y cerca de 7 kilos de pasta base. A esto se añade el hallazgo de ketamina y clorhidrato de cocaína, además de la retención de dinero en efectivo, automóviles y diversos elementos asociados a este delito.

El operativo inicial tuvo lugar en las proximidades de la ruta B55. En dicho sector, efectivos policiales advirtieron la presencia inusual de automóviles estacionados en una intersección carente de luz artificial. Tras fiscalizar el área, los uniformados sorprendieron una transacción de narcóticos en pleno desarrollo, operativo que concluyó con cinco individuos aprehendidos y el descubrimiento de más de 380 paquetes de marihuana.

Simultáneamente, una segunda diligencia encabezada por OS7 El Loa logró interceptar sustancias ilícitas escondidas al interior de un vehículo, hallazgo posibilitado por el trabajo de un can antidrogas. Las pesquisas derivadas de esta acción permitieron rastrear a los receptores de la sustancia, quienes terminaron siendo detenidos en La Serena, ampliando de este modo el alcance de la investigación.

Al analizar este balance, el fiscal Castro subrayó el impacto de las diligencias: “cuando nosotros comparamos lo que llevamos este año, con el mismo periodo del año pasado, podemos ver un aumento del 304% en las incautaciones de drogas, y si eso lo llevamos a toneladas, podríamos decir que este año hemos incautado 15 toneladas más que a la misma fecha del año anterior”.

En la misma línea, la autoridad enfatizó que “son cifras que hablan por sí solas de lo que se está haciendo en esta región en combate al crimen organizado y en particular del tráfico de drogas transnacional, que, como sabemos, es un fenómeno que nos golpea directamente y al cual estamos poniendo máxima atención”.

Por parte de Carabineros, el general Cristian Montre valoró el trabajo conjunto y calificó estos resultados como “históricos”. Asimismo, precisó que estos golpes al narcotráfico benefician no únicamente a la región, sino que impactan a otros territorios que suelen ser destino de estas sustancias ilícitas.

Para hacer frente a las organizaciones que emplean el norte del país como corredor para el traslado de sustancias ilícitas, el Ministerio Público ha reforzado su estrategia investigativa. Esto se materializó mediante la creación de un foco especializado en tráfico de drogas en zonas fronterizas y rutas.

Actualmente, los detenidos en estos procedimientos fueron puestos a disposición de la justicia. Mientras avanzan las investigaciones, varios de ellos quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

PURANOTICIA