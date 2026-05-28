Carabinero fue arrastrado por más de un kilómetro por conductor que intentó evadir fiscalización en Chiguayante

Un grave hecho se registró este jueves en la comuna de Chiguayante, región del Biobío, luego de que un carabinero fuera arrastrado por más de un kilómetro por el conductor de un vehículo que intentó escapar de una fiscalización.

El hecho quedó registrado en un video donde se ve que el uniformado cuelga desde la ventana del copiloto, mientras el automóvil avanza a gran velocidad por avenida Manuel Rodríguez.

Según antecedentes preliminares, el procedimiento se habría originado luego de que funcionarios policiales fiscalizaran el vehículo cuyo conductor no tendría licencia de conducir y que, además, mantenía documentación atrasada. Ante esa situación, el sujeto habría intentado escapar para evitar el retiro del automóvil.

Tras una persecución, el automóvil terminó chocando y el hombre fue detenido por homicidio frustrado a carabinero de servicio.

El funcionario que cayó del vehículo en las cercanías del Pasaje 1 de Chiguayante fue auxiliado rápidamente por otros efectivos policiales que participaban del operativo.

Cabe señalar que el uniformado herido fue trasladado a un recinto asistencial para evaluar sus lesiones.

VIDEO

(Imagen: 24 Horas)

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