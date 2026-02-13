Red Maule: Hospitales de Parral, Cauquenes y Constitución avanzan en construcción y proyectan que este 2026 estarían operativos

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, destacó que la Red Maule sumará 368 camas y que los hospitales de Parral, Cauquenes y Constitución estarán operativos entre 2026 y 2027.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, visitó las obras de construcción del Hospital de Parral, parte de la Concesión Red Maule, que presenta un 93% de avance.
La Red Maule, proyecto clave del plan Hospitales para Chile, también incluye el Hospital de Cauquenes, con un 95% de avance, y de Constitución con un 86%.
Esta iniciativa contempla una inversión de 303 millones de dólares, de los cuales US$98 millones corresponden específicamente al nuevo Hospital de Parral. En total, la red sumará 368 nuevas camas al sistema de salud pública, distribuidas en Cauquenes (136), Parral (121) y Constitución (111).
La ministra López destacó que "los tres hospitales de la Red Maule fueron iniciados con nuestra administración, ejecutados durante nuestra administración y van a ser entregados al Ministerio de Salud para que proceda a su equipamiento y puesta en marcha gradual durante este 2026".
"Vale decir, el año 2027 esta región va a contar con tres nuevos hospitales operativos de alto nivel. Es bien importante destacar el salto que esta región ha tenido y va a seguir teniendo en términos de infraestructura hospitalaria y de atención primaria", añadió.
