Caen tres abogados y un funcionario judicial por presunta red de corrupción en Los Ángeles

La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, confirmó la detención de tres abogados y un funcionario judicial en el marco de una investigación por delitos de corrupción y otros vinculados al sistema de administración de justicia penal en la ciudad de Los Ángeles.

Las órdenes de detención fueron solicitadas por la Fiscal Regional al Juzgado de Garantía de Los Ángeles. En tanto, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Ñuble realizó las diligencias en este caso.

Los detenidos fueron puestos a disposición del tribunal, donde durante esta mañana se realizará el control de detención.

Posteriormente, se formalizará la investigación, instancia en la que la fiscal Mansilla comunicará a los imputados los delitos por los que son indagados.

