Recolector de basura es detenido tras disparar a una persona en Curicó

Un grave hecho policial se registró la mañana de este sábado en Curicó, luego de que Carabineros detuviera a un trabajador del servicio de recolección de basura, sindicado como el presunto autor de un ataque con arma de fuego ocurrido en plena vía pública, en el sector Vaticano de la ciudad.

Al llegar al lugar, personal policial encontró a la víctima con múltiples impactos balísticos, lo que motivó un amplio despliegue investigativo, incluyendo levantamiento de cámaras de seguridad y empadronamiento de testigos, diligencias que permitieron identificar al presunto responsable.

Según informó el teniente Manuel Gaete, de la Prefectura Curicó de Carabineros, las indagatorias permitieron establecer que el autor del ataque sería un trabajador de una empresa recolectora de basura que se movilizaba en un camión recolector, quien fue detenido cerca de las 9:40 horas en su domicilio.

Durante el procedimiento, Carabineros incautó el arma de fuego presuntamente utilizada, además de otras especies consideradas relevantes para el desarrollo de la investigación. Por instrucción de la Fiscalía del Maule, el imputado pasará a control de detención y formalización de cargos este domingo.

En tanto, la Municipalidad de Curicó condenó enérgicamente los hechos, aclarando que el trabajador involucrado no pertenece a la dotación municipal, sino a la empresa externa Dimensión, responsable del servicio de retiro de residuos. El municipio anunció medidas administrativas y contractuales, solicitando el retiro inmediato de los trabajadores involucrados y el inicio de un procedimiento de revisión del contrato, enfatizando que no es tolerable que personal de empresas contratistas porte armas e incurra en hechos de esta gravedad.