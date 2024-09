Realizan simulacro de colisión vehicular con atropello múltiple en Viña del Mar para concientizar a la población previo al "18"

Durante el horario diurno, en el terreno contiguo a la sede viñamarina de la Universidad Santo Tomás, en Limonares, se vivió un simulacro de colisión vehicular, que generó de forma simultánea un atropello múltiple con resultados fatales.

Este supuesto accidente fue parte de un Simulacro de Coordinación e Intervención Asistencial, elaborado por el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca (SSVQP) y e plantel estudiantil, en colaboración con Carabineros, la 4ª Compañía de Bomberos de Viña del Mar y las corporaciones municipales de Quilpué y la Ciudad Jardín.

Este amplio operativo fue generado con el propósito de poner en ejecución la respuesta clínico asistencial para trabajar la coordinación entre las distintas entidades, así como también para sensibilizar a la población ante las consecuencias de manejar bajo los efectos del alcohol u otras drogas.

El Dr. Pedro Durán, jefe de Planificación y Control de Gestión del SSVQP, señaló que "la idea es no depender de que nuestra gente capacitada pueda salvarlos, sino que hacer un llamado al autocuidado, no consumir alcohol si va a manejar y evitar estas cifras negras que lamentablemente tenemos en las urgencias en Fiestas Patrias”, agregando que “estamos preparados, pero ojalá que no nos necesiten”.

Durante el desenlace del evento, y tras el supuesto desvío de un automóvil en la calle 1 Norte, estudiantes del área de la salud de la UST ejercieron un rol de primera respuesta, entregando atención preliminar y llamando a las instituciones destinadas a asistir en este tipo de urgencias. Una vez en terreno, personal del SAMU formó un puesto médico avanzado para contener y trasladar a los pacientes al Hospital Dr. Gustavo Fricke, y declarar “fallecida” a una de las afectadas, cuya madre recibió contención psicológica en el lugar.

De forma paralela, un equipo de la 4ª Compañía de Bomberos de Viña del Mar rescató a personas atascadas en uno de los móviles; mientras que la SIAT de Carabineros acudió a realizar las diligencias pertinentes ante un accidente de esta índole.

Cabe hacer presente que la jornada permitió simular una asistencia expedita ante un grave accidente, demostrando las capacidades de todas las instituciones de emergencias involucradas, las cuales se encuentran trabajando para afrontar las fiestas patrias de la manera más preparada posible.

PURANOTICIA