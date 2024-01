Quilpué y Villa Alemana lideran listado de ciudades más contaminadas de Chile

«Informe sobre la Calidad del Aire en el Mundo» lleva por nombre el estudio elaborado por IQAir, una compañía suiza de tecnología que cada año presenta detalles relacionados a la contaminación en diferentes ciudades del mundo.

En lo que atañe a nuestro país, el meteorólogo Gianfranco Marcone analizó en detalle el estudio y elaboró, en base a sus resultados, un listado con las 20 ciudades más contaminadas de Chile, donde sorprendentemente aparecen dos comunas pertenecientes a la región de Valparaíso: Quilpué y Villa Alemana.

La compañía europea redacta su estudio en base a información recopilada de 7.323 ciudades y 131 países, Chile incluido, de los cuales extrajeron datos provenientes de más de 30 mil estaciones reguladoras de control de la calidad del aire y de sensores de calidad del aire de bajo costo, según reveló la propia IQAir. Cabe hacer presente que tanto las estaciones de monitoreo como los sensores son operados por organismos gubernamentales, centros de investigación, empresas privadas y planteles académicos.

Durante los últimos días de 2023 se publicó el estudio con los datos recopilados durante todo el 2022, con información sobre las concentraciones de las partículas finas en aerosol, menor a 2,5 micrones (conocido como materia particulada 2.5 o simplemente PM2.5), recogidos en los 131 países que abarca el trabajo de los profesionales suizos. Cabe hacer presente que los PM2.5 son partículas contaminantes pequeñas, que miden igual o menor a 2,5 micrones. A su vez, el micrón es una unidad de medida menor a un milímetro. Dicho material particulado fino proviene de la polución en el aire, la combustión a leña, contaminación vehicular, industrial, entre otros.

POR QUÉ QUILPUÉ Y VILLA ALEMANA

Con esta información, Gianfranco Marcone, meteorólogo de Canal 13, elaboró un listado con las 20 ciudades más contaminadas de Chile, ranking que tristemente encabeza la comuna de Quilpué, con 39,1 PM2,5. En segundo lugar se ubica Coyhaique, con 37,7 PM2,5. El podio lo completa Padre Las Casas, con 33,8 PM2,5. En el cuarto puesto se vuelve a ubicar una comuna de la región de Valparaíso: se trata de Villa Alemana, también de la provincia de Marga Marga, la cual presenta 33 PM2.5.

Puranoticia.cl tomó contacto con Gianfranco Marcone, quien confesó que "el resultado llama la atención y aunque yo creo que requiere un estudio más allá, sí sé como habitante del lugar –porque yo viví muchos años en Quilpué, soy viñamarino– que ambas son ciudades dormitorios, donde hay mucho flujo de vehículos".

De igual forma, sostuvo que "no sé si últimamente han llegado muchas industrias, pero sí me hace mucho sentido el tema de todas las fábricas que hay y los grandes problemas de Quintero y Puchuncaví y todo ese sector que, claramente por el flujo del viento, desde Puchuncaví hacia Villa Alemana, es decir desde el noroeste hacia el sureste, ahí se acercaría a esas ciudades. Quilpué y Villa Alemana son ciudades que, si bien, les llega la vaguada costera, no siempre ocurre eso. Eso podría decantar más la contaminación. Yo creo que por ahí van las dos razones".

Ante la consulta de por qué no aparecen ciudades comúnmente más relacionadas a contaminación, como Concón, Quintero y Puchuncaví, el profesional explicó que "estamos hablando de valores promedios del año. Quizás esas ciudades tienen valores más altos, pero son peak en algunos instantes, por algunos días. Creo que por ahí puede ir la cosa, pero creo que claramente reviste características de un estudio mucho más acabado, porque claramente llama mucho la atención los motivos por los que aparecen ciudades como Quilpué y Villa Alemana".

A juicio de Marcone, también hay otras comunas que "llaman mucho la atención" por aparecer en el listado, como por ejemplo Puerto Varas. Al respecto explica que "a esa ciudad se ha ido a vivir mucha gente desde la pandemia, por ende tiene más tráfico vehicular. No porque haya un lago o un volcán significa que no debe haber contaminación, ya que el volcán no disipa la contaminación".

Finalmente expuso que "hay que tener mucho ojo respecto a los daños que estamos haciendo los seres humanos a los ecosistemas de lugares tan lindos como Puerto Varas o Quilpué mismo, que tiene lugares maravillosos como Colliguay".

LAS 20 CIUDADES MÁS CONTAMINADAS

1) Quilpué - 39,1 PM2.5

2) Coyhaique - 37,7 PM2.5

3) Padre Las Casas - 33,8 PM2.5

4) Villa Alemana - 33 PM2.5

5) Traiguén - 30,1 PM2.5

6) Llay Llay - 29 PM2.5

7) El Bosque - 28,3 PM2.5

8) Providencia - 28,2 PM2.5

9) La Reina - 27,2 PM2.5

10) Talagante - 27 PM2.5

11) Temuco - 26,3 PM2.5

12) Santiago - 25,8 PM2.5

13) Rancagua - 25,4 PM2.5

14) Vitacura - 24,8 PM2.5

15) Coronel - 24,7 PM2.5

16) Quilicura - 24,5 PM2.5

17) Lo Barnechea - 24,4 PM2.5

18) Nacimiento - 22,4 PM2.5

19) Las Condes - 21,6 PM2.5

20) Concepción - 20,6 PM2.5

