"Quien primero debe dar un paso al costado es ella": Diputados de Valparaíso piden la salida de la delegada presidencial Sofía González

La solicitud de renuncia de Susana Calderón Romero como Seremi del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso ha causado una nueva crisis al interior de la administración regional del Gobierno.

Pese a que desde el Ministerio del Trabajo señalaron que, por el momento, no se iban a referir al asunto, trascendió que serían conflictos con figuras del Partido Comunista (PC) los que desencadenaron la salida de la militante del Partido Socialista (PS).

En concreto, serían una serie de desencuentros entre la abogada de profesión y la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, los que habrían provocado el quiebre definitivo con la secretaria regional del Trabajo y la Previsión Social.

Y es que tomando en cuenta que el Ministerio del Trabajo está "en poder" del Partido Comunista, con la ministra Jeanette Jara como su principal figura, además de varios otros funcionarios; se indicó que se le solicitó al subsecretario Giorgio Boccardo, de las filas del Partido Comunes (FA), que le pidiera la renuncia a Calderón.

Es en este contexto que desde el fuero más interno de la ex Seremi del Trabajo se cree que lo ocurrido con ella no es más que una "pasada de boleta política", pues los conflictos con la Delegada Presidencial tendrían como data largos meses.

DIPUTADOS CRITICAN A LA DELEGADA

En base a esta situación, Puranoticia.cl tomó contacto con diputados de la región de Valparaíso para conocer su posición respecto a este conflicto entre autoridades, que terminó con una de ellas saliendo del Gobierno.

El primero en contestar al llamado de este medio fue el diputado Andrés Celis (RN), quien señaló que "desconozco los conflictos que pueda tener la delegada Sofía González con la ahora ex Seremi del Trabajo. Lo único que sé es que el Partido Comunista tiene secuestrado e interdicto a este Gobierno en la región de Valparaíso, y eso cada día se hace más evidente al acercarse las elecciones senatoriales".

El parlamentario también criticó la labor que desempeñó durante 20 meses la ex jefa del Trabajo en la región: "Tenemos un Imacec negativo en la región y no veo que Calderón haya tenido una gestión destacada en la Seremi. Vuelvo a repetir: el trabajo de los Seremis en general ha pasado prácticamente desapercibido y aquí se requiere de un cirugía mayor, dando paso a autoridades que puedan hacerse cargo de los desafíos de cada cartera en la región de Valparaíso".

Por ello, el representante del Distrito 7 aseguró que "quien primero debe dar un paso al costado, por su ineficiente gestión, es Sofía González, por ser incapaz de entregar mayor seguridad a la región de Valparaíso".

En tanto, el diputado republicano Luis Sánchez comentó a Puranoticia.cl que "el trabajo en la región de la Delegada Presidencial ha sido claramente deficiente, y eso ya lo hemos dicho múltiples veces, pero al Presidente parece no importarle tener una mala representante en la región".

"El emblema de su nula gestión han sido los socavones donde, ante una crisis tremenda, la Delegada no ha sido capaz de coordinar acciones para que, al menos, quienes viven en edificios que no están directamente afectados, puedan volver", agregó.

El también representante del Distrito 7 concluyó sus palabras señalando que "los vecinos no tienen respuestas, y ella sigue traspasando responsabilidades a otros. Es increíble que alguien así actúe como representante del Presidente en Valparaíso".

Luego, el diputado Hotuiti Teao (Ind.-Evópoli) manifestó que "el trabajo de la Delegada Presidencial ha sido deficiente en el área más prioritaria para los habitantes de nuestra región, que es la seguridad. En ese sentido, yo le hago un llamado al presidente Boric a dejar de lado los amiguísimos y evaluar la continuidad de su representante en la región, ya que hoy no está dando el ancho frente a la crisis que vivimos. Prueba de ello es que nueve de cada 10 personas perciben un aumento de la delincuencia".

"Los cuestionamientos respecto a su rol no sólo en esta área, sino que también en su convivencia con otras autoridades, devela que no está cumpliendo bien su tarea y es más, la está distrayendo de atender las urgentes necesidades de la comunidad que requiere contar con una Delegada o Delegado realmente comprometido con mejorar la calidad de vida de la población. Eso es algo que no hemos visto desde que asumió", agregó el parlamentario de Chile Vamos", complementó.

El representante del Distrito 7 cerró sus palabras indicando que "espero que en vez de blindarla, como ha ocurrido en el pasado, el Gobierno entienda que esto ya no da para más, y ponga el interés de la región por sobre el de sus partidos".

Quien se sumó a las críticas a Sofía González fue el diputado Nelson Venegas, quien además es el presidente regional del Partido Socialista en Valparaíso.

Al respecto dijo que "cuando nos enteramos por la prensa que nuestra Delegada realizará ciertos cambios resulta complejo porque sería bueno que estas cosas no salieran a la luz pública si los cambios aún no se han realizado. Debería ser una noticia que esté acompañada de los acontecimientos y no adelantarse".

Finalmente concluyó indicando que "se hizo de esa manera y eso genera un clima de tensión innecesario, no sólo respecto del Partido Socialista, sino que con los Seremis en general, que hoy día ven con complicaciones si es que saldrán o no saldrán ellos. Por eso es que creo que fue desmedido este anuncio, que debería haberse respaldado más con las decisiones ya adoptadas. Hoy la incertidumbre que viven todos los Seremis debe ser bastante complicado".

Cabe hacer presente que a la salida de Susana Calderón se suma la renuncia de la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Patricia Mix, quien estaba siendo cuestionada por 17 convenios que no habrían sido visados por el Consejo de la Comisión Evaluadora y cuyos traspasos superaron los $230 millones. De igual forma, no se descarta que pudieran materializarse otras salidas, situación que ocurriría después del Plebiscito Constitucional del próximo domingo 17 de diciembre.

