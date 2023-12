¿Quiebre entre el PC y el PS en Valparaíso? Las polémicas que le terminaron pasando la cuenta a Susana Calderón en la Seremi del Trabajo

Un fuerte remezón se produjo en la administración regional del Gobierno en Valparaíso, luego que se confirmara desde el seno del Ejecutivo la salida de Susana Calderón Romero como Seremi del Trabajo y Previsión Social.

Dos son los argumentos que han trascendido a la hora de explicar esta abrupta salida: primero, una solicitud emanada desde la Subsecretaría del Trabajo y; segundo, una serie de conflictos con la delegada presidencial regional, Sofía González.

Fue el 31 de marzo del año pasado, a tres semanas de iniciado el Gobierno del presidente Gabriel Boric, que la máxima autoridad regional designó a la militante del Partido Socialista como encargada regional de la cartera de Trabajo.

"Tendrá una visión de desarrollo regional, por lo que, como representantes de los ministerios en las regiones, buscarán trabajar en equipo junto con los gobiernos locales", señalaron desde la Delegación Presidencial de Valparaíso, a la hora de explicar el trabajo que debería desarrollar la nueva autoridad ministerial.

Pero al poco andar, la abogada de la U. Católica de Valparaíso comenzó a tener una serie de discrepancias con su "superior", la delegada Sofía González, situación que confirmaron fuentes de Puranoticia.cl, que pidieron la reserva de su identidad.

No obstante, a esta polémica con la representante del Presidente en la región de Valparaíso se suma otra con origen en Santiago. Y es que la otra de las razones que explicaría la salida de Susana Calderón de la Seremi tiene que ver con una solicitud emanada por el propio subsecretario de la cartera, Giorgio Boccardo.

Si bien, se desconocen mayores detalles respecto de esta solicitud surgida desde Santiago, se indicó que fue un llamado telefónico del Subsecretario del Trabajo, militante del Partido Comunes (Frente Amplio), la que derivó en que la secretaria regional ministerial presentara su renuncia al cargo esta semana.

Y es que considerando que el Ministerio del Trabajo está básicamente en poder del Partido Comunista, con la ministra Jeannete Jara como su principal figura, desde el fuero más interno de Susana Calderón Romero se tiene la idea de que lo ocurrido con ella no es más que una "pasada de boleta política"; esto, teniendo en consideración que la delegada Sofía González es militante de esta tienda política.

Pero más allá de eso, lo cierto es que la figura de la Seremi del Trabajo y Previsión Social generaba ciertos resquemores, considerando que también se vio enfrascada en una polémica con el gobernador regional Rodrigo Mundaca, a raíz de la falta de financiamiento de los programas regionales Pro-Empleo.

"Hasta el día de hoy, yo no conozco a la Ministra del Trabajo, por ejemplo. Me parece que es una falta de respeto cuando el Ministerio del Trabajo manda a funcionarios que no tienen capacidad de decidir nada y tienen un nivel de ambigüedad cuando señalan que no pueden responder si van a comprometer o no recursos para 2024", dijo Mundaca en julio de este año, criticando fuertemente a esta cartera.

Puranoticia.cl intentó comunicarse con Susana Calderón, sin embargo fue imposible poder hacerlo. Desde la Seremi del Trabajo, en tanto, indicaron que, por el momento, no se refirirían al asunto. Quien sí lo hizo fue el diputado Nelson Venegas, presidente regional del Partido Socialista (PS) en Valparaíso.

"En lo concreto, entendemos que estos son cargos políticos, pero también tienen que tener una argumentación técnica. Y todo lo que tiene que ver con los diseños, con los programas, con los servicios que dependen del Ministerio del Trabajo, con el trabajo en terreno, deja de manifiesto que yo personalmente tengo la mejor de las impresiones del trabajo realizado", sostuvo el parlamentario.

Por último, sostuvo que siente su salida "con un profundo dolor, porque si queremos tener un buen Gobierno, no sólo tenemos que hacerlo bajo las apreciaciones subjetivas, sino que por sobre todo tratando de avalar a la gente que ha hecho bien su trabajo y, desde mi punto de vista, Susana Calderón ha realizado un muy buen trabajo".

