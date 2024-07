Quién es quién en el Frente Amplio en la región de Valparaíso: Nueva directiva busca mantener y ampliar su crecimiento este año

A comienzos de julio, la entonces coalición de partidos de izquierda, Frente Amplio, se convirtió oficialmente en un partido político. Y la semana pasada, tanto la lista nacional como el Comité Central, Tribunal Supremo, Direcciones Regionales y representantes de las responsabilidades estatutarias, fueron electos mediante un voto electrónico en todo el país.

En la región de Valparaíso se presentó una lista unitaria, encabezada por el consejero regional (core) Sebastián Farfán como presidente, la que fue ratificada y ya se encuentra trabajando en coordinar al nuevo partido en los desafíos en la zona.

Actualmente, el Frente Amplio tiene dos de las cinco alcaldías del Gran Valparaíso: Viña del Mar, con Macarena Ripamonti (ex RD) y Quilpué, con Valeria Melipillán (ex CS). Recordar que Javiera Toledo y Jorge Sharp, de Villa Alemana y Valparaíso, respectivamente, salieron del sector. Además, ostenta cuatro diputados por la zona, Camila Rojas (ex Comunes), Francisca Bello (ex CS), Diego Ibáñez (expresidente de CS y expresidente interino del FA mientras se elegía la nueva directiva nacional liderada por Constanza Martínez) y Jorge Brito (ex RD), y un senador, Juan Ignacio Latorre (ex presidente de RD), transformándose -luego de la fusión- en el partido con más representantes en el Congreso Nacional en la Región de Valparaíso.

A esta batería de nombres se suma el líder del movimiento Modatima y gobernador Rodrigo Mundaca, quien en su primera elección ganó como primera mayoría nacional yendo como independiente patrocinado por Revolución Democrática y hoy busca ser reelecto en un cupo de la nueva tienda, nuevamente como independiente. El desafío en este caso es lograr acuerdos para lograr apoyos más concretos de los partidos oficialistas en la región, considerando que hay dos candidatos que podrían restar votos a la actual autoridad que va a reelección: Carolina Fernández (Partido Comunista) y Mauricio Viñambres (Partido Socialista)

Pero además de mantener todas estas comunas, también buscan hacerlo en Casablanca con Francisco Riquelme y, por si fuera poco, se pusieron como meta ganar Valparaíso de la mano de la concejala Camila Nieto, quien ganó las pasadas primarias y tiene el respaldo de los partidos que participaron, desde el Partido Socialista hasta la Democracia Cristiana. El desafío no es fácil, si se considera que la oponente más fuerte es otro nombre de izquierda, la directora de Dideco Carla Meyer, respaldada por el actual alcalde Jorge Sharp.

DIRECTIVA REGIONAL

En la directiva local, el nuevo presidente regional, Sebastián Farfán, consejero regional por Marga Marga, viene de Convergencia Social, con un pasado como dirigente estudiantil por varios años incluido el 2011 representando a Valparaíso en la Confech.

En el equipo también está Tania Valenzuela, como secretaria general regional, también consejera regional por Valparaíso proveniente de Revolución Democrática; Isidora Reyes, proveniente de Valparaíso y de UNIR, es tesorera; la exseremi de Educación y exdirectora de Desarrollo Comunal de la Municipalidad de Valparaíso Romina Maragaño (exCS), en tanto, está encargada de las Comunicaciones y Paulo Guerra, de Quillota y ex RD, de Contenidos. Además, la consejera regional por Valparaíso exCS, Nataly Campusano fue electa delegada regional del Comité Central del Frente Amplio.

A días de haber asumido, Farfán ya tiene claros los objetivos de la tienda a nivel regional: Mantener y consolidar, para lo cual es clave lo que ocurra en las elecciones de octubre.

“Debido a su proceso de fusión el Frente Amplio se transformó en el partido más grande en Chile. En Valparaíso tenemos el desafío de consolidar y ampliar nuestra fuerza política. Mucho de ese proceso se juega en las elecciones municipales y de GORE que vienen a la vuelta de la esquina”, afirmó.

“VALPARAÍSO ES UN ESCENARIO ABIERTO”

En esa línea, el presidente regional confirma que “a la reelección de algunas de nuestras principales cartas como Macarena Ripamonti en Viña del Mar, Valeria Melipillan en Quilpué o Francisco Riquelme en Casablanca, sumamos la posibilidad de llegar a la alcaldía en Valparaíso junto a Camila Nieto”, y explica que los motivos son que “la comuna de Valparaíso es un escenario abierto y estamos convencidos que tenemos a la mejor carta y que emergió de un proceso unitario y democrático”.

Los pasos siguientes del FA en la zona las próximas semanas son afianzar “el crecimiento del Frente Amplio en la región”, aunque hoy por hoy están "abocados a la conformación de listas de concejalías y cores y presentes en el cierre de negociaciones en vistas a inscripciones de listas”.

Lo que quedará por ver en los próximos meses también es cómo se terminan de perfilar los intereses de los diputados del FA para escalar un peldaño en el Congreso, como es el caso de Ibáñez y Brito, quienes miran a la senaturía que dejará Isabel Allende, cupo sobre el cual hay varios y varias también analizando competir desde los otros partidos del oficialismo, o si disputarán el cupo del actual senador Latorre, luego de que éste dijera que el partido quiere mantener esa plaza pero aún no tiene decidido si irá a reelección o no.

