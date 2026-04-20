Puente Cau Cau se eleva a inéditos 30 grados para el paso de un crucero híbrido

Valdivia fue escenario de una doble marca histórica en las aguas del río Calle Calle. Por un lado, se llevó a cabo la exhibición del "Magellan Discoverer", catalogado como la primera embarcación de América en contar con tecnología híbrida-eléctrica. Por otra parte, el paso de la nave obligó a que los brazos del puente Cau Cau se elevaran a inéditos 30 grados por primera vez desde su existencia.

La imponente estructura fue desarrollada por Astilleros Navales de Valdivia (Asenav) y cuenta con proporciones que alcanzan los 30,5 metros de altura, 17,20 metros de ancho (manga) y 94 metros de largo (eslora). Fue justamente durante la jornada dominical que este navío logró finalizar con éxito sus maniobras de ensayo en el cauce valdiviano.

El gran tamaño del barco demandó una operación de basculación especializada en el viaducto Cau Cau, obligando a alcanzar un ángulo mínimo de 30 grados, lo que dejó atrás la tradicional apertura que suele rondar los 28 grados. Para asegurar la viabilidad de este movimiento, la empresa constructora ejecutó ensayos técnicos previos utilizando sus naves "Meridian" y "Trehuaco".

Desde la compañía a cargo de la fabricación valoraron el hito señalando que: "Se inició una travesía en la que atravesó puntos emblemáticos de la ciudad, como el puente Cau Cau y el puente Cruces. La instancia permitió a la comunidad valdiviana presenciar un momento histórico para la industria naval a nivel nacional, que además exigió una coordinación avanzada con el Ministerio de Obras Públicas".

En esa misma línea, el gerente general de Asenav, Fernando Rodríguez, detalló las características de la embarcación afirmando que “el Magellan Discoverer es un crucero único, construido con ingeniería 100% chilena y equipado con una tecnología de propulsión híbrida-eléctrica sin comparación dentro del continente".

El alto ejecutivo complementó sus declaraciones agregando: "Esta primera navegación refuerza la importancia de iniciativas como el Plan Nacional Continuo de Construcción Naval, para consolidar capacidades industriales, desarrollar talento local y proyectar a Chile como una potencia de clase mundial".

Este recorrido fluvial representó un paso fundamental en la fase de edificación del navío. Tras esto, la nave deberá someterse a exámenes en mar abierto, instancia diseñada para medir bajo condiciones reales el funcionamiento de todos sus sistemas, su capacidad de maniobrabilidad y su rendimiento operativo general.

Como cierre del proceso actual, se comunicó que el barco quedará apostado en la planta número 2 de Asenav. Allí se llevará a cabo la última fase de su ensamblaje, preparándose para ser entregado en septiembre de 2026 a Antartica21, la operadora y empresa turística dueña del proyecto.

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