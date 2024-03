Psicóloga explica las cifras de bullying en colegios de Valparaíso y Viña y afirma que la educación también debe incluir a padres

Información de la Superintendencia de Educación da cuenta que durante el año 2023 se presentaron 4.502 denuncias asociadas a bullying entre escolares, cifra que representa la segunda más alta de la década, sólo superada por las 5.115 del 2022.

Bajo ese contexto, el estudio desarrollado por la entidad fiscalizadora de la educación básica y media reporta que Valparaíso y Viña del Mar se encuentran entre las 10 comunas con más denuncias por casos de acoso y maltrato escolar a nivel nacional.

Mientras la Ciudad Puerto se ubica en el quinto lugar del país, con 123 denuncias por casos de bullying durante el año pasado; la Ciudad Jardín, en tanto, se posiciona en el noveno puesto en Chile, con 110 casos de maltrato escolar durante el 2023.

Cabe hacer presente que el primer lugar lo ostenta la comuna de Puente Alto, con 166 casos de bullying; seguido por Maipú, que tuvo 148 acusaciones de este tipo ante la Superintendencia; y la ciudad de La Serena, que cierra el podio con 129 casos.

MAYOR CONCIENCIA

Frente a esta lamentable realidad, y considerando que esta semana vuelve el grueso de escolares a sus establecimientos, Puranoticia.cl conversó con la psicóloga Carmen Montecinos, quien además es académica y directora ejecutiva del centro Líderes Educativos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

En primer lugar, la experta explicó que "el aumento de las denuncias por bullying se debe a que hay mayor conciencia de que ciertas conductas no son aceptables. Los niños y niñas tienen más herramientas para comprender sus emociones a través del trabajo donde desarrollan habilidades socioemocionales y también porque los efectos que ha tenido la pandemia sobre la salud mental de ellos permanece".

"Yo creo que hoy estamos viendo niños y niñas que necesitan mayor apoyo y contención socioemocional, tanto de la escuela como de la familia, y desarrollar aún más herramientas para poder expresar emociones de la manera más positiva, tanto para su desarollo como para el clima escolar que los pueda acompañar", agregó.

LA CASA, EL COLEGIO Y EL ENTORNO

Pero, ¿cómo se debe trabajar, tanto desde la escuela como de la casa y el entorno, para reducir estas cifras? A juicio de la profesional, "es importante que el trabajo que se haga en prevención de bullying sea un trabajo coordinado entre las familias y la unidad educativa. Es importante que los padres, madres, cuidadores y docentes comuniquen inequívocamente a cada estudiante qué conductas son aceptables y qué conductas no son aceptables. Por ejemplo, muchas veces, cuando una niña se queja de que un compañero la molesta, la mamá puede decirle que tal vez le gusta y que quizás por eso la molesta, pero eso ya no es aceptable".

En ese sentido, profundizó diciendo que "hay cosas que antes podíamos justificar o explicar como aceptables, pero que hoy ya no lo son. Por lo tanto, también hay un proceso de educación a padres y madres respecto a qué conductas deberían promover a sus hijos y decirles que eso está mal y que si un niño molesta a una niña, por la razón que sea, no es apropiado, porque la razón no justifica la molestia. Eso hay que comunicarlo claramente desde la unidad educativa y la familia".

Otro aspecto preventivo que sugiere la psicóloga Carmen Montecinos dice relación con las reuniones de apoderados, para que en ellas se converse acerca de qué es el bullying, por qué es importante abordarlo, con ejemplos claros y que, en el fondo, se haga educación, porque "si bien, es cierto que en parte de la comunidad hay claridad de que cualquier conducta que haga que un niño o niña se sienta incómodo o herido no es aceptable, nosotros como sociedad consideramos que algunas bromas son sólo eso, y por lo tanto nadie debería sentirse ofendido, pero lo que hoy se entiende como broma no es necesariamente entendido de la misma forma por quien es víctima".

También ahondó en el hecho de que "los papás y las mamás tratan de educar a sus hijos de la mejor manera, pero lo hacen desde sus propias experiencias educativas, donde las cosas que ellos vivieron en su época eran aceptable y quizás hoy no. Y también porque tenemos niños con mayor fragilidad en temas de salud mental, por todo lo que les ha tocado vivir y, por lo tanto, cosas que antes podrían rebotarle, hoy no lo hacen, porque tampoco tienen tantas herramientas personales para poder procesar aquello que les está pasando".

REGRESO A CLASES

Finalmente, acerca del retorno a las aulas educativas y la posibilidad que se reporten nuevos casos de bullying, la experta señaló a Puranoticia.cl que "siempre preocupa que la vuelta a clases no se convierta en una experiencia positiva en el crecimiento de los estudiantes. Es muy importante que cada estudiante se sienta acogido en su comunidad educativa, que se sienta libre y seguro, y si hay alguien, ya sea profesor o compañero, que lo hace sentir no acogido e inseguro, es importante que se aborde".

"El bullying da lo mismo por qué lo hace, si es como broma o por ser divertido, o porque es impulsivo; eso no es relevante... sino que lo importante es qué consejo se tiene para quien recibe esa agresión y cómo se le pueden enseñar al estudiante agresivo formas más apropiadas de enfrentar la situación. Por lo tanto, es importante que desde los profesores y estudiantes, todos tengamos procesos de reflexión y de desarrollo de nuevas habilidades para comprender qué conductas generan incomodidad e inseguridad en el otro, y cómo tendemos nuevas formas de relacionarnos, cosa que toda la comunidad se sienta segura, contenida y acogida", cerró Montecinos.

