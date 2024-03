Valparaíso y Viña entre las 10 comunas con más denuncias por bullying escolar en Chile

Con el regreso de los estudiantes a sus establecimientos educacionales, lamentablemente comenzaron a surgir casos relacionados a maltrato escolar o «bullying». Tal es la situación de una niña de 13 años de un colegio de Talca, quien a través de las redes sociales aseguró estar "asustada" por el regreso a clases.

"Me dicen muchas cosas y eso ha sido muy difícil para mí, porque académicamente me ha afectado. Hago todo sola, los grupos no quieren estar conmigo. Quiero que este año cambie eso, que no me digan más que tengo piojos o la viruela del mono", señaló P.A..

Bajo este contexto, se conoció un registro de la Superintendencia de Educación, que da cuenta que sólo durante el 2023 se presentaron 4.502 denuncias por bullying, cifra que aunque es un 12% menor que la de 2022, es la segunda más alta de la década.

Y es que según el informe, el 2022 se registraron 5.115 denuncias por maltrato entre estudiantes, cifra muy por sobre los 267 casos de 2020 y los 262 de 2021, aunque recordando que en ambos años la pandemia hizo que la mayoría de las clases fueran a través de plataformas virtuales, lo que explica el potente descenso de las cifras.

De igual forma, la Superintendencia de Educación reveló que el 56,2% de las denuncias fueron efectuadas por mujeres, mientras que la de hombres llegó al 40,9%. En tanto, un 2,9% de los denunciantes no entregó información sobre su género.

En ese sentido, la comuna de Puente Alto es la que registra el mayor número de denuncias, con 166 casos. Le sigue Maipú, con 148; La Serena, con 129; y Santiago, con 123. Luego aparece la comuna de Valparaíso, con 123 denuncias por bullying. Viña del Mar, en tanto, se ubica en el noveno lugar, con 110 casos de maltrato escolar.

Cabe hacer presente que la ley define el bullying como "todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, realizado por estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor fundado de verse expuesta a un mal de carácter grave. Estos actos agresivos pueden ser cometidos por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser tanto dentro como fuera del establecimiento educacional".

(Gráficas: 24 Data)

PURANOTICIA