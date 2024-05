Psicóloga apunta a mejorar la educación en lectura emocional para prevenir decisiones drásticas por casos de bullying y acoso escolar

A raíz del caso de la joven de 22 años, alumna de primer año de Psicología de la Universidad de Viña del Mar (UVM), quien se lanzó desde el tercer piso del campus ubicado en Recreo debido al bullying y acoso que sufría, según dio a conocer su mamá, Puranoticia.cl conversó con una psicóloga para entender mejor lo ocurrido.

Cabe recordar que todo se originó este lunes 20 de mayo en la Ciudad Jardín, cuando la estudiante tomó la decisión de lanzarse al vacío desde la tercera planta del establecimiento, lo que le ha significado permanecer en estado grave en el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso debido a las múltiples fracturas con las que resultó.

"Todavía no asimilo nada. Sé que mi hija tiene muchos trastornos, pero la gente es poco empática y no saben que se puede llegar al punto que una niña pueda atentar contra su vida", indicó la madre, Claudia Grassi, a La Estrella de Valparaíso, agregando que "quiero reunirme con esos jóvenes y que el tema salga a la luz".

Frente a lo macabro de este caso, Puranoticia.cl conversó con la Dra. Lilian Loezar Pérez, académica de la U. de Playa Ancha y ex directora nacional del Colegio de Psicólogos, quien explicó que el tema del bullying en las comunidades académicas, ya sea en colegios como en universidades o institutos, "es un problema transversal".

Por ello, la psicóloga plantea que "sería ideal que desde la sala cuna, desde el jardín infantil, se trabajara todo lo que es la estimulación, el estado emocional, conocer las emociones y cómo poder aprender a manejarlas, en un estado de tanta incerteza como en el que vivimos hoy día y que, además, ha aumentado con la violencia".

En ese sentido, expuso que lo primero es trabajar y desarrollar herramientas desde la primera edad escolar para enfrentar estos casos, pero también "entender que estamos en un sistema donde nos está entregando muy malas señales, por lo tanto hay que fortalecer por dentro a los niños, para que de adultos sepan enfrentar esto".

Esta explicación la sustenta bajo el argumento de que los casos de bullying y acoso escolar siempre han existido y siempre existirán. Y lo que es peor, "van en aumento, no en disminución", según señaló la experta consultada por este medio. Pese a ello, manifestó que "yo siento que aquí se les ha desprovisto a los chiquititos y a los adolescentes de herramientas para enfrentar el estado emocional".

Respecto al caso de la joven estudiante de la UVM, la Dra. Loezar comentó que "lo más probable es que si la alumna tomó esa decisión, tiene que ver con algo que planificó, que diseñó y eso significa que estaba viviendo un estado emocional lábil de hace un tiempo. Y ahí es donde están las señales, que es lo más probable que haya dado a sus amigos, a sus compañeros de estudio, a sus familiares, en fin... a su entorno directo, que la debieron haber notado diferente, cosa que hubiesen podido leer".

Pero, ¿cómo se hace para saber leer estas señales? Según dijo, "para poder saber leer, me tienen que enseñar. Y ahí es donde está la trampa otra vez: a los niños, si se les educa en lectura emocional, lo más probable es que como adultos lo sepan leer. Pero si no se les enseña, ¿cómo le pido a un vecino, a una mamá, a un hermano, a un compañero de curso que lea, si no le he enseñado a leer emocionalidades?".

