Prisión preventiva para médico de 67 años por cultivo de cannabis en Vallenar

Un profesional de la salud de 67 años, identificado con las iniciales C.G.D., deberá cumplir la medida de prisión preventiva en la comuna de Vallenar. La resolución fue adoptada por el Juzgado de Garantía local tras la formalización de cargos por infracciones a la Ley de Drogas y tenencia ilegal de armamento.

El operativo se gestó en el sector de Hacienda Compañía, luego de que el Ministerio Público gestionara una orden judicial de entrada y registro. Según explicó el fiscal (s) Marlos Álvarez, la diligencia se inició tras recibir antecedentes sobre la presencia de sustancias ilícitas en el inmueble del imputado.

Durante el procedimiento, personal de Carabineros detectó un sistema de cultivo que incluía tanto ejemplares vivos como material en etapa de deshidratación. Respecto al balance de lo decomisado, Álvarez detalló: “En este procedimiento se lograron incautar 38 plantas de más de 1 metro 70 centímetros, además de otras 133 de ellas en proceso de secado y un kilo 850 gramos de marihuana tipo cogollo, y una suma superior a los 2 millones 300 mil pesos en efectivo”.

Además de los estupefacientes, los uniformados incautaron un arma a fogueo, la cual está siendo sometida a peritajes técnicos para determinar si se encuentra sujeta al control de la ley respectiva. Tras la audiencia, el tribunal estableció un plazo de 90 días para el cierre de la investigación, periodo en el cual el facultativo permanecerá recluido en la cárcel de la ciudad.

Por su parte, la defensa del médico, liderada por el abogado Juan Cortés, descartó cualquier vínculo con el narcotráfico. El jurista sostuvo que el cultivo estaba destinado exclusivamente al consumo personal con fines terapéuticos, argumentando que su representado padece diversas enfermedades crónicas y contaría con el respaldo de una prescripción médica.

Finalmente, Cortés subrayó que el imputado es una persona reconocida por la comunidad local y cuestionó el uso de recursos estatales en este tipo de persecuciones penales. Ante el fallo, la defensa anunció que presentará un recurso de apelación con el objetivo de obtener la libertad del médico.

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