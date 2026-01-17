Prisión preventiva para imputado por homicidio de menor en Antofagasta

Luego de permanecer prófugo por cerca de cuatro meses, el imputado conocido como “Flama” quedó en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el homicidio con arma de fuego de un adolescente de 16 años, de nacionalidad colombiana, ocurrido en la comuna de Antofagasta.

El acusado es un hombre chileno de 43 años, quien mantenía una orden de detención vigente hasta que fue capturado el pasado miércoles 14 de enero por detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI Antofagasta, tras un trabajo de inteligencia desarrollado en el sector norte de la ciudad.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el crimen se registró el 26 de octubre de 2025 en el sector de Plaza Matta, donde la víctima sostuvo una discusión con el imputado. En ese contexto, el sujeto habría extraído un arma de fuego y disparado contra el menor, provocándole la muerte en el lugar, para luego darse a la fuga.

Desde la PDI, el subprefecto Jaime Pérez Aguilera, jefe de la Brigada de Homicidios, explicó que mediante diligencias investigativas, análisis criminal y trabajo científico-técnico, fue posible establecer la dinámica del hecho e identificar al autor, logrando finalmente su ubicación y detención mientras realizaba compras en un local comercial.

Tras su arresto, el imputado fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Antofagasta, donde se realizó el control de detención y formalización. En la audiencia, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva, fijando además un plazo de investigación de 100 días, al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

PURANOTICIA