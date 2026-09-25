Prisión preventiva para imputado por femicidio frustrado tras arrojar una bomba molotov a la casa de su expareja en Hualpén

El Juzgado de Garantía de Talcahuano decretó la prisión preventiva de José Alberto Canales Carcamán, imputado por el Ministerio Público como autor del delito frustrado de femicidio íntimo en contra de su expareja.

El sujeto también fue formalizado por los delitos consumados y reiterados de amenazas simples y desacato en contexto de violencia familiar, ilícitos que habría cometido entre febrero y mayo de este año en la comuna de Hualpén.

Durante la audiencia de formalización, la magistrada Teresa Toro Aravena ordenó el ingreso de Canales Carcamán a prisión preventiva, al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, además de existir peligro de fuga. Asimismo, fijó en tres meses el plazo de investigación.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, entre el 9 de febrero y el 14 de mayo de este año, Canales Carcamán concurrió en cuatro ocasiones hasta el domicilio de su expareja, ubicado en la población España de la comuna de Hualpén.

En dichos episodios, y pese a las medidas cautelares que le prohibían acercarse a la víctima y lo obligaban a abandonar su hogar, el imputado habría intentado ingresar por la fuerza a la vivienda y, ante la negativa de la mujer, la amenazó de muerte.

En una de esas ocasiones, además, roció la entrada del inmueble con líquido acelerante y arrojó una bomba molotov contra la puerta, provocando un incendio que solo pudo ser controlado gracias a la intervención de dos personas externas al hogar.

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