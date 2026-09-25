Familia Grollmus demanda al Estado por $26.200 millones tras ataque en Contulmo

La familia Grollmus demandó al Estado por falta de servicio y protección en el caso del ataque a su molino en la comuna de Contulmo, región del Biobío, y exigió el pago de una indemnización de más de $26.200 millones.

Tres demandas fueron presentadas en los juzgados civiles de Concepción. A una de ellas –según consigna La Tercera– se sumó la familia Cid, vecina del molino incendiado, ya que también fueron víctimas del ataque.

En el caso de la demanda presentada por Christian Grollmus, sobreviviente del ataque, se señala que "el ataque se prolongó durante un lapso considerable, con gran cantidad de disparos reiterados e incendios progresivos de las instalaciones y del Molino Grollmus, sin que se produjera una respuesta estatal eficaz mientras el daño aún podía ser evitado o, al menos, mitigado".

"Asimismo, se constata la falta de auxilio inmediato a las víctimas una vez iniciado y consumado el ataque, obligándolas a resguardarse por sus propios medios y repelerlo por sí mismos por más de 50 minutos estando a tan solo 3 kilómetros de la tenencia de Carabineros de Contulmo. La tardanza en la actuación estatal permitió que el daño alcanzara un carácter irreversible", añade.

El lunes 21 de septiembre pasado, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete condenó a 18 sujetos vinculados al grupo denominado Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), como autores del ataque al Molino Grollmus ocurrido en agosto de 2022, en la comuna de Contulmo. Las penas suman más de 1.000 años de cárcel.

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