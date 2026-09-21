Detienen a banda de peruanos que robó cerca de 80 celulares en fiesta de La Pampilla

En dos procedimientos, Carabineros de Coquimbo detuvo a seis personas de nacionalidad peruana y recuperó 88 teléfonos celulares robados en las fondas de La Pampilla. En uno de los casos, la banda mantenía enterrado bajo tierra decenas de celulares robados.

Tras recibir las denuncias por robos registrados en el interior de la tradicional fiesta dieciochera, efectivos policiales dieron con la ubicación de los inmuebles donde se mantenían decenas de aparatos de alta gama.

El primer operativo se desarrolló en un departamento de avenida El Sauce de Coquimbo, donde fueron detenidas cinco personas —un hombre y cuatro mujeres-, integrantes de una banda dedicada a este tipo de delitos. Además, fueron recuperados 72 teléfonos celulares y un smartwatch.

Además, en este caso se descubrieron enterrados una decena de celulares de alto valor comercial, agrupados en bolsas plásticas.

El segundo procedimiento se realizó en un edificio de calle Manuel Jesús Rivera, donde se recuperaron otros 16 teléfonos celulares de alta gama. En el inmueble fue detenido por receptación en flagrancia un hombre de 36 años.

Finalmente, Carabineros destacó que por segundo año consecutivo se logró identificar y desarticular a grupos de extranjeros vinculados a la sustracción de teléfonos celulares en la fiesta de La Pampilla.

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