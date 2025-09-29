Presunta doble parricida de Chiguayante fue formalizada por porte ilegal de arma de fuego y de municiones

El fiscal de Chillán, Florentino Bobadilla Rodríguez, formalizó investigación contra M.O.F.C, de 64 años (tribunal prohibió dar el nombre) por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y porte ilegal de municiones, tras ser detenida el domingo por Carabineros, en la comuna de Coihueco.

Se trata de la madre del hombre de 35 años y la mujer de 39 que fueron baleados en la comuna de Chiguayante, la noche del viernes 26 de septiembre

El persecutor explicó que a la mujer se le realizó un control de identidad, luego de que Carabineros del retén Tranilvoro fueran advertidos por los dependientes de un negocio, ubicado en el camino El Coleal, de actitudes sospechosas de la imputada.

Al momento de ser detenida, afuera de dicho local comercial, la mujer portaba un revólver calibre 22, el que mantenía en su interior cuatro municiones y otras dos vainas percutidas, precisó el fiscal. La persona no contaba con autorización para el porte del arma ni tampoco el arma estaba inscrita a su nombre.

La Fiscalía solicitó al tribunal la medida cautelar de prohibición de salir del país, lo que fue acogido por el Juzgado de Garantía de Chillán, el que decretó cuatro meses de plazo para la investigación del Ministerio Público.

El tribunal, además, resolvió un exhorto emitido por el Juzgado de Garantía de Chiguayante, en la región del Biobío, hasta donde la Fiscalía de Concepción solicitó una orden de detención para M.O.F.C, pues tiene la calidad de imputada en una causa por doble parricidio.

A raíz de esto, el Juzgado de Garantía de Chillán resolvió dejarla en calidad de detenida en tránsito, derivada a la cárcel de mujeres de Bulnes, para ser puesta a disposición del tribunal de Chiguayante este martes a las 09:00 horas.

