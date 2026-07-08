Presidente Kast ordena reforzar apoyo en Los Ríos por sistema frontal mientras senador Iván Flores pide decretar zona de catástrofe

El presidente José Antonio Kast instruyó reforzar el despliegue de maquinaria y apoyo a los municipios afectados por el sistema frontal en la región de Los Ríos, donde el fenómeno de río atmosférico ha provocado graves emergencias, especialmente en las comunas de Valdivia y Corral.

En Corral se han registrado hasta 370 milímetros de lluvia en las últimas horas, situación que ha generado aluviones, mientras que en Valdivia se reportan múltiples anegamientos producto de las intensas precipitaciones.

A través de su cuenta en X, el Mandatario informó que se mantiene monitoreando la evolución de la emergencia junto a las autoridades competentes.

"Acabo de conversar con el subsecretario del Interior, quien me actualizó sobre la situación de emergencia en la Región de Los Ríos, especialmente en las comunas de Valdivia y Corral", señaló el Presidente en su cuenta de X.

"Las precipitaciones acumuladas han superado las del año pasado, provocando una mayor afectación por desbordes, principalmente en Corral", añadió.

El jefe de Estado aseguró que el Gobierno mantiene vigilancia sobre el avance del sistema frontal en las zonas más afectadas.

"Seguimos monitoreando la evolución del sistema frontal, con especial atención en las tres regiones bajo alerta amarilla, en coordinación con Senapred y los equipos regionales", agregó.

Asimismo, anunció medidas para fortalecer la respuesta ante la emergencia.

Finalmente, informó que "he instruido reforzar el apoyo a los municipios afectados y disponer de la maquinaria necesaria para responder oportunamente a esta emergencia".

En paralelo, el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, se trasladó a la sede central del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) para supervisar el desarrollo de la emergencia y coordinar las acciones del Gobierno.

SOLICITAN DECRETAR ZONA DE CATÁSTROFE

El senador por la región de Los Ríos, Iván Flores, pidió al Gobierno decretar zona de catástrofe para Corral y las comunas costeras de la región, argumentando que la magnitud de los daños y el pronóstico meteorológico exigen una respuesta extraordinaria del Estado.

Tras conversar con el ministro del Interior, el parlamentario sostuvo que la alerta roja es insuficiente para enfrentar una emergencia que podría intensificarse durante las próximas horas.

"La alerta roja permite movilizar algunos recursos y facilitar la gestión administrativa, pero la Zona de Catástrofe es lo que corresponde. Es la herramienta que permite movilizar recursos extraordinarios, acelerar las decisiones y poner toda la prioridad del Estado donde hoy más se necesita", señaló Flores.

El legislador explicó que las lluvias ya han provocado desbordes de ríos, interrupción de caminos, personas aisladas y afectación de servicios básicos, a lo que se suma un pronóstico que contempla nuevas precipitaciones cercanas a los 70 milímetros en Corral y Valdivia, además de vientos que podrían superar los 90 kilómetros por hora en el borde costero.

"Estamos frente a una combinación extremadamente peligrosa. El suelo ya está completamente saturado y, con el viento que se espera, aumenta considerablemente el riesgo de caída de árboles, cortes de caminos, pérdida de puentes, interrupción del suministro eléctrico y remociones en masa. Incluso podrían generarse aluviones si árboles y material bloquean los cursos de agua", advirtió.

Flores también expresó preocupación por la elevada isoterma cero pronosticada para la cordillera, fenómeno que provocaría que gran parte de las precipitaciones caigan en forma de lluvia incluso en sectores de alta montaña, aumentando el caudal de los ríos.

"Eso significa que enormes volúmenes de agua bajarán desde la cordillera arrastrando troncos, piedras y sedimentos, aumentando el riesgo para las viviendas, caminos e infraestructura ubicada aguas abajo. Es un escenario que requiere anticipación y no esperar a que ocurran tragedias", enfatizó.

Finalmente, el senador reiteró la necesidad de adoptar la medida de excepción para agilizar la respuesta del Estado frente a la emergencia.

"He insistido al ministro del Interior que decrete la Zona de Catástrofe de inmediato, para que desde mañana exista un sistema de respuesta completamente distinto, con todos los recursos donde tienen que estar. Lo que está ocurriendo en nuestra región es extremadamente grave y debemos actuar antes de que las condiciones empeoren", concluyó.

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