Presidente Kast anuncia medidas de apoyo para familias, emprendedores y productores afectados por el sistema frontal en Atacama

El Presidente José Antonio Kast realizó un balance sobre los efectos del sistema frontal en la región de Atacama y anunció un paquete de medidas de apoyo económico para las familias, emprendedores y productores afectados por la emergencia.

La actividad se desarrolló en el Centro ReCrea de Vallenar, luego de que el Jefe de Estado recorriera distintos sectores de la región y sostuviera reuniones de coordinación con autoridades nacionales, regionales y comunales.

Durante su intervención, el Mandatario informó que el Gobierno implementará un bono de recuperación de libre disposición, cuyo monto dependerá del nivel de afectación de cada vivienda, de acuerdo con la información levantada mediante la Ficha Básica de Emergencia.

Los aportes irán desde $375 mil, para afectación baja, hasta $1,5 millones, para los casos de afectación muy alta. La entrega de estos beneficios para las familias de Atacama comenzará a partir del próximo lunes.

El plan de apoyo considera también la aplicación de la Ficha de Emergencia de Empresas y Cooperativas y un programa especial de Sercotec para micro y pequeñas empresas, con subsidios no reembolsables de hasta $10 millones, según el nivel de daño registrado.

En materia agrícola, se anunció la entrega de alimentación animal y ayudas tempranas para 341 productores, la anticipación de concursos de riego, la rehabilitación de canales y obras de conducción de agua, y la ampliación de 10 a 45 días del plazo para que agricultores de Atacama, Coquimbo y Valparaíso informen los daños provocados por el sistema frontal.

Las medidas incluyen, además, generación eléctrica de respaldo para los servicios sanitarios rurales, compensaciones por interrupciones del suministro eléctrico y por la pérdida de alimentos o bienes, un bolsillo electrónico de emergencia para autoconstrucción equivalente a 150 UF y apoyos para la recuperación habitacional de entre 50 y 450 UF, dependiendo de la magnitud del daño y la ubicación de las viviendas.

RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD

Durante su visita a Freirina, el Presidente Kast se reunió con vecinos afectados por la crecida de una quebrada que interrumpió la conectividad vial. En respuesta, el Ministerio de Obras Públicas instalará un puente mecano de una vía y 60 metros de longitud en la ruta C-468, en el sector de la quebrada El Alarcón.

La estructura llegará a la comuna este jueves 30 de julio y los trabajos comenzarán al día siguiente, con un plazo estimado de dos semanas para su instalación y puesta en servicio. La obra contempla una inversión aproximada de $600 millones.

Asimismo, se iniciará la reposición del puente Los Loros, destruido por la crecida del río Huasco. La nueva estructura tendrá una vía y cerca de 35 metros de longitud, con una inversión estimada de $350 millones y un plazo aproximado de dos semanas para su habilitación.

El Mandatario reafirmó que el Gobierno continuará desplegado en terreno, coordinando a los ministerios, servicios públicos, municipios y Fuerzas Armadas para avanzar en la recuperación de la conectividad, apoyar a las familias damnificadas y restablecer progresivamente las condiciones de normalidad en la región de Atacama.

PURANOTICIA