Fallece tripulante internado en Talcahuano por fiebre hemorrágica: descartan caso de ébola

El ciudadano vietnamita de 29 años que permanecía internado en el Hospital Las Higueras de Talcahuano falleció este miércoles, luego de ser diagnosticado con un cuadro de fiebre hemorrágica. La autoridad sanitaria confirmó que los exámenes descartaron que se tratara de ébola.

El paciente integraba la tripulación de un barco con bandera de Singapur que arribó a Chile. Debido a los síntomas que presentaba y a sus antecedentes de navegación, las autoridades activaron medidas de aislamiento y seguimiento epidemiológico.

Desde la Seremi de Salud del Biobío informaron que, pese a los esfuerzos realizados por los equipos médicos, el hombre falleció mientras permanecía bajo atención especializada.

La autoridad sanitaria precisó además que los estudios practicados al paciente permitieron descartar el virus del ébola, enfermedad que inicialmente fue considerada dentro del proceso de evaluación clínica.

El caso motivó la activación de un protocolo sanitario, debido a que la embarcación en la que viajaba realizó una escala en Nigeria, país que fue incluido dentro de la evaluación de riesgo epidemiológico.

Finalmente, la Seremi de Salud indicó que continuarán los análisis para determinar el origen exacto del cuadro clínico que afectó al tripulante. Mientras tanto, se mantienen las medidas preventivas, incluida la cuarentena, para la tripulación de la embarcación y los equipos de salud que atendieron al paciente.

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