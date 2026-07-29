Avanza la reconstrucción del Mercado Central de Concepción tras aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales

El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) emitió un pronunciamiento favorable al proyecto de reposición del Mercado Central de Concepción, inmueble que fue destruido por un incendio hace 13 años.

La iniciativa busca reconstruir el edificio, preservando los valores y atributos que motivaron su declaración como Monumento Histórico en 2013, además de revitalizar su entorno urbano mediante espacios destinados al comercio, la gastronomía, la cultura y la difusión de la historia de la ciudad.

El CMN destacó que el proyecto cuenta con un enfoque integral, que incorpora dimensiones urbanas, arquitectónicas, comerciales y de gestión, además de valorar el carácter participativo de su desarrollo. La propuesta pretende compatibilizar la recuperación del patrimonio con un funcionamiento acorde a las necesidades actuales.

El subsecretario (S) del Patrimonio Cultural, Ricardo Gazitúa, explicó que el avance es resultado del trabajo sostenido de los equipos involucrados en la iniciativa.

“Se llega a este pronunciamiento favorable luego de un proceso donde la perseverancia de los equipos regionales a cargo del proyecto ha sido fundamental, así como también su visión para dotar a esta infraestructura de usos renovados que, con las transformaciones que sean necesarias y beneficiosas, proyecte la vigencia del Monumento Histórico por muchos años más”, explicó Ricardo Gazitúa, subsecretario (S) del Patrimonio Cultural.

El proyecto es impulsado desde 2023 por el Serviu Biobío, organismo que ha desarrollado la iniciativa con el apoyo técnico de la Secretaría Técnica del CMN, a través de su Oficina Técnica Regional, que integra la comisión técnica encargada del proceso.

Tras el pronunciamiento favorable, el Consejo de Monumentos Nacionales llamó a mantener la coordinación entre las instituciones participantes durante las próximas etapas, con el propósito de otorgar mayor certeza al proceso de diseño y reducir los plazos de revisión internos.

El trabajo comenzó con la licitación realizada en 2023 para elaborar las bases del "Estudio de Reposición Mercado Municipal de Concepción", proceso que fue adjudicado en enero de 2024. Desde entonces, el CMN y su Secretaría Técnica, a través de la Oficina Técnica Regional del Biobío, han participado activamente entregando orientación técnica para el desarrollo de la nueva propuesta.

Desde noviembre de 2024, la institución actúa como contraparte técnica del proceso de diseño, participando en reuniones periódicas para asesorar las distintas etapas del proyecto, tanto en la elaboración de bases como en el desarrollo de las alternativas arquitectónicas.

Actualmente concluyó la Etapa 3, correspondiente a la Elaboración del Anteproyecto de Arquitectura y Estudios. A continuación, se desarrollarán las etapas 4 y 5, que consideran la elaboración del proyecto, los estudios, el anteproyecto de especialidades y, finalmente, el proyecto definitivo de arquitectura.

La planificación mantiene como objetivo que el proyecto cuente con un diseño autorizado y un plan de gestión durante 2027, proceso que, hasta ahora, no ha registrado retrasos.

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