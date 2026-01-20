Presidente Boric responde a carta del alcalde de Penco por reconstrucción: "Tenemos que tener certeza de que no hay más cuerpos"

En el marco de su visita a la región de La Araucanía, el Presidente Gabriel Boric abordó públicamente la carta enviada por el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, quien solicitó medidas urgentes para enfrentar las consecuencias de los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

En la misiva, el jefe comunal planteó una serie de propuestas destinadas a “fortalecer la respuesta inmediata y, especialmente, a asegurar un proceso de reconstrucción eficaz, coordinado y con enfoque territorial”, además de pedir “techo en 30 días“ para las familias damnificadas.

El alcalde señaló que hablaba en representación de una comunidad que ha sido “profundamente golpeada por los incendios forestales ocurridos durante esta jornada, los cuales han provocado una tragedia humana, social y territorial de enorme magnitud”. Asimismo, indicó que “con el sentido de urgencia que la situación amerita, pongo a su consideración una serie de propuestas concretas, orientadas a fortalecer la respuesta inmediata y, especialmente, a asegurar un proceso de reconstrucción eficaz, coordinado y con enfoque territorial para la región del Biobío y para nuestra comuna“.

Frente a estos planteamientos, el Mandatario aseguró que ha mantenido un contacto permanente con el alcalde de Penco a raíz de la emergencia. En ese contexto, explicó que “es muy importante que el Ministerio Público dé el vamos para poder iniciar las faenas de demolición en las casas que fueron afectadas, pero para eso tenemos que tener la certeza absoluta de que no hay más cuerpos“.

Junto con ello, el jefe de Estado informó que instruyó el despliegue en la zona del subsecretario Danilo Núñez, con el objetivo de “tener toda la maquinaria disponible para empezar cuanto antes en todo el proceso de reconstrucción que requiere, primero, el proceso de demolición en los sectores urbanos más afectados”.

