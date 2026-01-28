Presidente Boric recorre sector Lo Tato en Concepción y monitorea avance de instalación de viviendas de emergencia tras incendios

Este miércoles, el Presidente Gabriel Boric se trasladó nuevamente a la región del Biobío, para monitorear la instalación de viviendas de emergencia tras los incendios forestales que afectaron a la zona centro-sur del país.

El Jefe de Estado recorrió el sector Lo Tato en la comuna de Concepción, para conversar con familias que recibieron o están a la espera de recibir una vivienda de emergencia. “Tenemos que estar todos trabajando para llegar lo antes posible”, aseguró el Mandatario.

En las regiones del Ñuble y el Biobío, ya se han instalado más de 50 viviendas de emergencia. En Lo Tato, la primera autoridad del país profundizó sobre las diversas medidas que se están ejecutando para apoyar a las familias afectadas por los incendios, como la entrega del Bono para la Reconstrucción, el despliegue de servicios de BancoEstado y Registro Civil en terreno, la remoción y retiro de escombros y los diferentes apoyos a agricultores, entre otros:

“El Estado está haciendo su pega. El Estado está presente en sus diferentes dimensiones. En la gobernación, en la municipalidad, Senapred, Fuerzas Armadas, municipios y nosotros desde el Ejecutivo. Todos en terreno por una misma causa. Sin ningún tipo de diferencia”, declaró.

Y complementó que "para la instalación de viviendas de emergencia, el Ministerio de Obras Públicas ha estado trabajando con 74 máquinas en Biobío, con 37 máquinas en Ñuble. Hemos retirado más de 2.000 toneladas de escombros. Lo que quiero transmitirles es que la ayuda está llegando. Que sabemos que ante una pérdida tan grande, como la pérdida del hogar de toda una vida, nunca es suficiente”.

Respecto a las ayudas tempranas, el Jefe de Estado detalló que "hemos entregado como Estado de Chile, 2.200 bonos de recuperación a las familias de Ñuble y Biobío. Son bonos de 750.000 mil pesos para afectación media y de 1 millón 500 mil pesos para afectación alta, que llegaron directamente a las Cuentas Rut de las personas que completaron su ficha FIBE. Ese es un apoyo del Estado, que es lo que corresponde en estos momentos como primera ayuda. Son más de 3 mil millones de pesos que se han depositado en las cuentas de las familias. Además, hoy miércoles 28 de enero comenzó el pago de la segunda nómina. Que va a ir en ayuda de 1.167 hogares en ambas regiones”.

Por su parte, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, agradeció el trabajo del Gobierno y todas las instituciones del Estado: “Esto es muy importante y así vamos a ir llegando a todos los sectores y este lugar es prioritario, porque después en el invierno con la lluvia los camiones con las casas van a costar subir. Y por eso es tan importante esta visita”.

