Reo fallece tras ser apuñalado durante riña al interior de la cárcel de Talca y gendarme fue herido en el Centro Penitenciario de Coronel

Un interno de la cárcel de Talca perdió la vida tras ser apuñalado en medio de una riña registrada al interior del penal.

La Fiscalía del Maule confirmó el hecho y detalló que la emergencia se produjo cerca de las 13:26 horas, cuando se solicitó el traslado de un reo al Hospital Regional de Talca debido a lesiones de carácter grave.

Minutos antes, personal que trabajaba en la cestería de la población penal había emitido un llamado radial pidiendo refuerzos, al advertir que se desarrollaba un enfrentamiento entre internos del sector.

La víctima cumplía condenas dictadas por los Juzgados de Garantía de Temuco y Villarrica por el delito de robo en lugar habitado. Pese a la atención médica recibida, falleció en el hospital.

Las autoridades lograron identificar al presunto agresor, otro interno que también cumple condena por receptación y robo en lugar habitado.

Más al sur, en el penal de Coronel, región del Biobío, un capitán de Gendarmería fue agredido durante el desencierro de internos. El hecho ocurrió cerca de las 14:10 horas, cuando un reo con condenas por robo con violencia y maltrato a gendarmes intentó escapar.

Al ser detenido, el interno se autoinfirió cortes y luego atacó al funcionario, provocándole una lesión en el brazo. Ambos fueron trasladados al Hospital Penal; el reo fue reducido tras generar desórdenes y amenazas, mientras el oficial herido debió ser derivado de urgencia al Hospital de Carabineros.

PURANOTICIA