Carabinero fue baleado en la cabeza durante procedimiento policial en Puerto Varas: funcionario se encuentra en riesgo vital

Un carabinero, identificado como Javier Figueroa Manquemilla, se encuentra en riesgo vital tras recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial registrado la mañana de este miércoles en Puerto Varas, región de Los Lagos.

El hecho ocurrió a eso de las 06:10 horas en las inmediaciones del estadio Ewaldo Klein, donde personal policial concurrió para verificar una denuncia por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, precisamente en el camino hacia Puerto Varas.

De acuerdo a los primeros antecedentes del violento procedimiento en el sur de Chile, los funcionarios de Carabineros fueron recibidos con disparos al llegar al lugar, impactando uno de los proyectiles en la cabeza de uno de los uniformados.

El carabinero herido fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Regional de Puerto Montt, donde permanece internado y en riesgo vital.

Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas, mientras se mantiene desplegado un operativo policial en el sector para dar con el responsable del ataque.

A su vez, a causa del operativo en cuestión, se decidió suspender el tránsito vehicular en calle San Francisco, entre el pasaje Arrieta y la calle García Moreno.

Por su parte, el alcalde de Puerto Varas, Tomás Garate, comentó que “es una situación gravísima, la cual no acostumbramos como comunidad (…) Espero se tomen las medidas más drásticas, para así poder perseguir y sancionar a esta persona”.

