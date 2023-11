Presentan querella por muerte de bebé en el Hospital de San Antonio y diputados reiteran exigencia de renuncia de la Ministra de Salud

Por los delitos de homicidio culposo en contra de una persona y por cuasidelito en contra de cuatro funcionarios de la salud, la familia de Mía Olivares, bebé de 2 meses que en junio de este año falleció esperando una cama crítica en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía.

La guagua ingresó al recinto médico el 3 de junio, presentando una fuerte tos. No obstante, falleció tres días después a causa de una neumonía grave, generada por el virus respiratorio sincicial. Esta lamentable situación es recordada como el caso que dio inicio al peak de enfermedades respiratorias en territorio nacional.

Cabe recordar, además, que a raíz de este hecho que enlutó a la región, el Ministerio de Salud ordenó un sumario que entregara luces concretas respecto a lo ocurrido en el centro asistencial sanantonino, más aún cuando se informó en aquella oportunidad que la única cama crítica disponible se encontraba en la región de Arica y Parinacota. Y aunque esta investigación concluyó en agosto, aún sigue sin ser firmada por el director del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA), Cristián Gálvez.

ACCIONES LEGALES

Hasta el Juzgado de Garantía de San Antonio concurrió la familia de la pequeña Mía Olivares, acompañados de su equipo de abogados y de los diputados miembros de la Comisión de Salud de la Cámara, Tomás Lagomarsino y Andrés Celis.

Epiro San Martín, abogado de la familia, explicó que "se presentó una querella por dos delitos en contra de cinco personas. Contra una es por homicidio en comisión culposo, porque son de tal magnitud las negligencias que cabe en esta figura; y contra cuatro personas por cuasidelito que cometen funcionarios de la salud".

Y es que actualmente la familia lucha en cuatro frentes para hacer justicia: en primer lugar, en el plano administrativo, donde ya hay un sumario contra los funcionarios involucrados; otro, en materia civil, donde se busca el resarcimiento de los perjuicios; un tercer frente que tiene que ver con el aspecto penal, donde se buscan responsabilidades a raíz de las negligencias; y, cuarto, a nivel laboral, pues la madre de Mía, Nicole, fue despedida de su trabajo a los días que falleciera su pequeña hija.

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Dentro de todo lo ocurrido, las autoridades han apuntado a la responsabilidad política que recaería sobre la ministra de Salud, Ximena Aguilera, pues aseguraron que ella siempre estuvo en conocimiento que el sumario terminó en agosto, pero que nada hizo para que la información que contenía saliera a la luz pública.

"Aquí evidentemente se le pidió la renuncia al ex director del SSVSA, Fernando Olmedo; y al ex subsecretario Fernando Araos, que salió a raíz de este caso. En este momento, la única autoridad política que existe, que tuvo conocimiento y participación en este caso, es la ministra de Salud, la Dra. Ximena Aguilera, y creo que ella debe analizar en su fuero interno su responsabilidad política en este hecho y tomar la decisión que estime o que el Presidente de la República, en uso de sus facultades, también determine", señaló el diputado Tomás Lagomarsino.

Luego, el diputado Andrés Celis comentó que "hay responsabilidades administrativas y políticas. ¿Debieran renunciar? Yo creo que sí. ¿Quiénes? El director del Servicio de Salud y también creo que la Ministra de Salud. La vamos a invitar para que dé cuenta de por qué, conociendo un sumario que estaba terminado y con el antecedente que había una cama a disposición en Santiago y no en Arica, y con la posibilidad cierta de haberse salvado, ella respaldó el que este sumario no se haya dado a conocer".

Desde su punto de vista, esto "la hace ser una cómplice pasiva del fallecimiento de una bebé. Y eso no tiene perdón. No se puede jugar de esa forma con la vida de una persona y menos de una guagua. Entonces, por lo mismo, el Director del SSVSA debe renunciar y, Ministra, piense... si usted tenía conocimiento del término de ese sumario y no hizo nada, si usted cree que es cómplice pasiva, yo daría un paso al costado, porque este tipo de situaciones uno no las puede avalar nunca".

¿OCULTAMIENTO DE INFORMACIÓN?

Otro de los puntos abordados por las autoridades dice relación con el presunto ocultamiento de información por parte de las autoridades de Salud. El diputado Celis precisó que "el sumario estaba concluido en agosto. Este estuvo oculto. Se podría haber perfectamente puesto a disposición de la familia. Se escondió. Y en definitiva, la indignación, al menos de parte mía, es que en este caso el SSVSA, su Director, lo que hizo fue no dar a conocer los verdaderos antecedentes por los cuales lamentablemente falleció Mía. Había una cama disponible, estaba en Santiago, y eso no se hizo, por lo cual hubo una negligencia que está absolutamente acreditada".

En tanto, Lagomarsino dijo que "claramente hay ocultamiento de información. Aquí hubo dos auditorías: una médica y una de procesos; además de un sumario. De estos procedimientos ha costado mucho obtener información. Fueron terminados el 11 de agosto, entregados el 16 de agosto y duermen en el despacho del Director del SSVSA sin ser firmados. Me parece que todo eso hace que aquí hay un ocultamiento de información y me pregunto: ¿A quién se está protegiendo? ¿Qué se quiere ocultar? ¿Qué responsabilidades se están buscando no mostrar a la opinión pública?".

Finalmente, el abogado de la familia concluyó diciendo que "existen dos auditorías, que evidencian una serie de negligencias. Ambas señalan que la muerte de Mía era potencialmente evitable. En relación a esos documentos, no se le entregaron a mi representada. Acudieron al Servicio de Salud y fueron entregadas. Además dieron elementos, pese a nuestras investigaciones por nuestra cuenta, que nos permiten descubrir que fueron una serie de negligencias que le costaron la vida a la menor".

