Presentan iniciativa para extender la protección animal a todas las disciplinas deportivas

El diputado Tomás Lagomarsino, respaldado por legisladores y organizaciones defensoras de los derechos de los animales, presentó un proyecto de ley con el propósito de eliminar el artículo 16 de la Ley de Protección Animal.

El objetivo de esta iniciativa es extender la protección legal a todas las actividades deportivas y pseudo-deportivas que involucran animales, con el fin de prevenir el maltrato y salvaguardar los derechos de estos seres vivos.

"Este proyecto de ley es un mínimo civilizatorio en el contexto actual", afirmó Lagomarsino, quien explicó que "buscamos aplicar la ley de protección animal a todas las actividades deportivas y pseudo deportivas en las que participan animales. No podemos ser ajenos al dolor de los animales, al maltrato y sus vulneraciones, y es por ello que buscamos la derogación del artículo 16 de la ley de protección animal".

La propuesta ha recibido un sólido respaldo por parte de organizaciones como Animal Libre. Celeste Jiménez, asesora jurídica de la ONG, indicó que "el artículo 16 de la Ley de Protección Animal no guarda relación con el espíritu de la normativa".

Además, sostienen que la eliminación del artículo 16 permitiría la fiscalización de actividades deportivas que involucran animales bajo la Ley de Protección Animal.

En palabras de Alan Bastias, presidente de la ONG Huellas en Acción, "somos la voz de los sin voz, y en este momento estamos aquí representando a aquellos que no tienen voz. No solo el rodeo, sino también las carreras de caballos no pueden considerarse deportes, son actos de maltrato".

En ese sentido, el representante de la ONG instó al Gobierno a sumarse a esta causa, que se encuentra dentro de su programa de protección animal.

Así como organizaciones, parlamentarios de diversos sectores respaldaron la propuesta de Lagomarsino, entre los cuales se encuentran Sebastián Videla (IND), Viviana Delgado (IND), María Francisca Bello (CS), Marcela Riquelme (IND), Daniella Cicardini (PS), Daniel Manoucheri (PS), Jaime Mulet (FRVS), Mónica Arce (IND) y Camila Musante (IND/PPD).

Esta iniciativa busca no sólo proteger a los animales de prácticas deportivas que puedan causarles daño, sino también fomentar una mayor conciencia sobre el bienestar de los animales en todas las disciplinas deportivas en Chile.

La presentación de este proyecto de ley marca un paso importante hacia una legislación más compasiva y una sociedad más consciente de la importancia de respetar los derechos de los animales en todas las esferas de la vida deportiva del país.

PURANOTICIA